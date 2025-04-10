Dia D Glória promete sorteio e descontos de até 80% em lojas de Vila Velha

O evento do Polo de Modas da Glória funciona das 9h às 18h nas lojas credenciadas e identificadas com adesivos da ação nas vitrines.

Segundo a organização, são cerca de mil lojas participantes e é esperado um público de 30 mil pessoas a cada dia. A expectativa é que R$ 30 milhões sejam movimentados nesta edição. Em relação ao sorteio, a cada R$ 100 em compras, os clientes vão receber um cupom para a participação. O resultado será divulgado na próxima terça-feira (15), nas redes sociais do Polo Moda Glória.