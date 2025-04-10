Com programação até o próximo sábado (12), a 41ª edição do Dia D Glória, em Vila Velha, promete descontos de até 80% em lojas de roupas, eletrônicos e utilidades para o lar, além de ações de saúde, atrações infantis e até um sorteio de R$ 1.000 para clientes.
O evento do Polo de Modas da Glória funciona das 9h às 18h nas lojas credenciadas e identificadas com adesivos da ação nas vitrines.
Segundo a organização, são cerca de mil lojas participantes e é esperado um público de 30 mil pessoas a cada dia. A expectativa é que R$ 30 milhões sejam movimentados nesta edição. Em relação ao sorteio, a cada R$ 100 em compras, os clientes vão receber um cupom para a participação. O resultado será divulgado na próxima terça-feira (15), nas redes sociais do Polo Moda Glória.
Entre as participantes estão lojas de tecidos, lingeries, eletrodomésticos, roupas de cama, semijoias, produtos de jeans, calçados, moda plus size, moda praia e produtos infantis, por exemplo.
Dia D Glória promete sorteio e descontos de até 80% em lojas de Vila Velha
Além das atividades comerciais, as ações de saúde vão acontecer na sexta-feira (11) e no sábado (12), nas ruas Santa Rosa e Santa Cruz, com a oferta de vacinas contra hepatite B, tétano, febre amarela e influenza.