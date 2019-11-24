Derramamento de óleo: litoral do ES está vulnerável a desastres

Entes estaduais e municipais precisam se envolver em soluções de mitigação de danos provocados pelo petróleo no mar Crédito: Divulgação / Adema

A perspectiva do avanço na produção de petróleo, com os novos leilões de áreas do pós e do pré-sal, acende um sinal de alerta. Com mais empresas explorando e mais poços sendo perfurados, os acidentes ambientais tendem a crescer e a bênção pode virar maldição. Nesse cenário, uma questão se impõe: o Estado e os municípios litorâneos estão preparados?

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), em 2020 e 2021 estão previstos certames em áreas offshore (no mar) na parte capixaba da Bacia de Campos e na própria bacia do Espírito Santo . Os especialistas afirmam que há uma janela de oportunidade de exploração nas próximas décadas que não pode ser ignorada, já que a demanda de petróleo deve cair a partir de 2040, segundo projeção da Agência Internacional de Energia. Seria burrice não explorar agora, é uma atividade necessária e útil para o país, mas é preciso cuidado, avalia o professor de Oceanografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) e especialista em gestão do litoral, David Zee.

Diante desse avanço, falta aos entes uma cultura de prevenção e mitigação de danos provocados pelo derramamento de petróleo no mar. Atualmente, existe um Plano Nacional de Contingência que prevê mecanismos de ação para entidades como o Ibama, a ANP e a Marinha.

O professor de ecologia e recursos naturais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Luiz Fernando Schettino, acredita que os atores locais precisam ser parte dessa solução. No caso de chegarem toneladas de material na praia, para onde isso será levado? Há treinamento de pessoal local para ação? Tomara que nunca aconteça nada, mas é preciso ter estrutura preparada, diz.

Ambos questionam ainda os mecanismos de fiscalização e de monitoramento dos órgãos responsáveis, que permitiriam identificar com mais rapidez os derramamentos de poluentes.

Não é porque está na lei que a empresa tem que se autodenunciar que exime a responsabilidade dos órgãos como a ANP e o Ibama, ressalta Zee. Para Schettino, o modelo de fiscalização está muito aquém do problema. Ele destaca que o Ibama foi enfraquecido ao longos dos anos e que hoje não consegue atuar com o rigor necessário.

Royalties

O dinheiro para pagar pelas estruturas de fiscalização e contingência existe. Os royalties do petróleo rendem bilhões anualmente ao governo federal, ao Estado e aos municípios produtores. Poderíamos ter um ou dois por cento do valor reservado para ações de prevenção e mitigação de danos, avalia Zee.

Só em 2018, o Estado recebeu R$ 1,9 bilhão em recursos do petróleo. Já os municípios dividiram outros

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R$ 1,1 bilhão em recursos dessa fonte. Desse total, mais de 26% ficaram com a Prefeitura de Presidente Kennedy e outros 21% com Itapemirim. As duas cidades são produtoras e, por isso, recebem uma parte maior do recurso.

A expectativa é de que, após o derramamento de petróleo cru na costa brasileira, haja uma atenção maior sobre a necessidade de investir em ações preventivas e redução de danos. Schettino acredita que é um bom momento para rever posturas e entender que a segurança tem que fazer parte do negócio.

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