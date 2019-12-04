De Porsche a Jaguar: os carros de luxo apreendidos com dono de supermercado no ES

Foto que mostra um carro Porsche Cayenne, de modelo semelhante ao que foi apreendido Crédito: Divulgação

Entre os veículos que foram sequestrados judicialmente estão um Porsche Cayenne, de quase R$ 400 mil, e um Jaguar Fpace, no valor de R$ 270 mil. Ao todo, foram 15 veículos e 23 lotes do mesmo proprietário, localizados em Guarapari e Serra, que ficaram indisponíveis. Todos os bens podem ir a leilão.

O nome do empresário não foi divulgado pelo Ministério Público do Espírito Santo , que coordena a operação através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central). Dos 15 veículos apreendidos, os quatro de maiores valores são:

T- Cross O veículo, segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, é avaliado em R$ 376.049,00 Segundo o Ministério Público, o carro tem o valor de R$ 270.753,00 O veículo, segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, é avaliado em R$ 173.062,00 Segundo o Ministério Público, o carro tem o valor de R$ 102.831,00

De acordo com as investigações, o empresário vem há anos utilizando pessoas apontadas como laranjas para constituir empresas, com o objetivo de se eximir da responsabilidade sobre os débitos tributários contraídos por elas. O sequestro dos bens foi determinado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica para assegurar a reparação de danos causados aos cofres públicos, já que os débitos tributários constituídos chegam a R$ 22,95 milhões. As residências do empresário, além das sedes dos supermercados, também foram alvo de mandado de busca e apreensão na segunda-feira (02). Foram recolhidos documentos e telefones celulares.

OUTRO LADO

A reportagem não conseguiu localizar, nesta quarta-feira (04), a defesa do empresário para comentar o assunto. O gerente geral da Rede Schowambach, João Batista Pupin, confirmou na segunda-feira (02) para A Gazeta que a operação aconteceu nas três lojas do grupo e na casa do proprietário, em Vitória. Foram recolhidos documentos e telefones celulares. As três lojas - em Campo Grande, Cariacica; e em Maruípe e no Centro de Vitória - funcionam normalmente. Segundo Pupim, não há fraude. Ele afirma que a situação será esclarecida durante o processo.

O QUE É SEQUESTRO DE BENS

Segundo o advogado criminalista Elcio Cardozo Miguel, o sequestro de bens e a apreensão, em termos práticos, são a mesma coisa, mas na teoria são distintos. "Uma autoridade policial apreende um bem que é fruto de crime. Exemplo: uma pessoa, ao furtar ou roubar um relógio, pode ter este relógio apreendido. Já no sequestro, o bem "sequestrado" não é fruto de crime direto, mas o dinheiro utilizado para comprá-lo é fruto de crime. Utilizando o exemplo acima, a pessoa não furtou ou roubou o relógio, mas furtou ou roubou dinheiro e, com esse dinheiro, comprou legalmente um relógio", explica o especialista.