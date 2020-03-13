Novas fábricas de energia vão investir R$ 5,5 bi e criar 5 mil empregos no ES

Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre Crédito: Carlos Alberto Silva

Energy Platform (EnP). As obras de construção e a operação das unidades devem gerar cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos no Estado. Até 2025 devem ser investidos um montante de R$ 5,5 bilhões no Espírito Santo para a criação de duas refinarias de petróleo, um polo de gás químico de sal-gema e um projeto de geração de energia elétrica Os empreendimentos fazem parte do ecossistema energético da. As obras de construção e a operação das unidades devem gerar cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos no Estado.

Félix deixou o cargo de secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia (MME) em setembro do ano passado, após mais de três anos, e voltou ao mercado após o período de quarentena. Felix também é funcionário de carreira da Petrobras e foi secretário de estadual Desenvolvimento no Espírito Santo.

De acordo com ele, na primeira fase do projeto, que deve começar neste ano e se estender até 2022, serão investidos entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões. Já na segunda, quando começar a construção das indústrias, serão mais R$ 5 bilhões em investimento.

Márcio Félix é quem está por trás dos novos empreendimentos para o Estado Crédito: Saulo Cruz/MME

"A primeira etapa compreende a estruturação do projeto e aquisições. Neste ano, vamos participar do leilão de concessão de blocos em terra da Petrobras para exploração de petróleo no Estado. Também iremos começar a formatar um estudo para uma planta de gás de sal-gema. Os próximos passos inclúem ainda a viabilização financeiras e o licenciamento para a implantação dos negócios" Márcio Felix - presidente da EnP

Na segunda etapa, de 2022 a 2025, serão construídas a fábrica de sal-gema e as duas refinarias de óleo, uma no Norte e outra no Sul do Estado. A da Região Norte terá como foco o refino de petróleo produzido em terra (onshore), que deve ficar em um dos municípios produtores do óleo. Já a da Região Sul, será responsável pelo refino de óleo produzido em mar (offshore), que pode ficar em Presidente Kennedy ou Anchieta.

Já a planta de sal-gema pode ser tanto em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo - que é a principal reserva brasileira desse mineral de detém cerca de 60% de toda a reserva do país -, quanto em Linhares, Jaguaré ou São Mateus.