Petrobras busca interessados em explorar sal-gema

Sede da Petrobras em Vitória, Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

O atual momento vivido pela Petrobras , de focar seus trabalhos e investimentos na exploração e produção de petróleo e gás, especialmente no pré-sal, pode abrir uma janela de oportunidades gigantesca para o Espírito Santo

maior reserva de sal-gema do Brasil e uma das maiores da América Latina no município de Conceição da Barra, além de jazidas em Não são apenas refinarias , dutos e campos terrestres os ativos nos planos de serem vendidos pela estatal, as reservas minerais também passaram a fazer parte dessa potencial lista. E é aí que entra o Estado. A companhia tem hoje ano município de Conceição da Barra, além de jazidas em São Mateus e Ecoporanga, que juntas representam mais de 60% de toda a reserva brasileira de sal-gema.

a estatal está procurando interessados em comprar as jazidas. A ideia da Petrobras é passar as áreas para outras empresas que tenham o interesse em realizar a exploração. É o que garante o deputado federal Felipe Rigoni (PSB). Ele se reuniu com técnicos da companhia que adiantaram esse interesse. À coluna, o parlamentar contou que, em reunião com o gerente executivo de relacionamento da Petrobras, Fernando Borges, e com o gerente de relacionamento institucional, João Romeiro, eles afirmaram que

"A Petrobras não vai explorar essas reservas. A atividade não tem nada a ver com o que a empresa faz hoje. Eles têm total disposição de passar o direito de exploração. A nossa missão é achar investidores" Felipe Rigoni - Deputado Federal (PSB-ES)

Para Rigoni, o primeiro passo é identificar interessados. A partir daí, eles serão apresentados à Petrobras para que possa ser estudada a transferência das áreas, avaliando inclusive normas junto a órgãos ambientais, de regulação e controle.

O deputado considera essa pré-disposição da petroleira de vender seus ativos minerais como uma grande chance de o Espírito Santo diversificar sua economia. “Você tem uma riqueza não explorada que pode vir a ser propulsora do desenvolvimento no Norte. Uma vez instalada essa exploração, ela pode estimular a vinda de indústrias para o Estado”, ponderou ao citar que essa cadeia tem potencial de gerar mais de 10 mil empregos.

A coluna conversou também com o engenheiro químico e ex-funcionário da Petrobras José Brito de Oliveira, que chegou a conhecer o projeto da exploração do sal-gema, descoberto há mais de 40 anos no Norte capixaba. Para ele, seria um ótimo negócio o Estado desenvolver a proposta. O especialista explica que há um grande mercado na área, que vai muito além do da alimentação, o mais conhecido. “Mercado tem demais. Não só o da alimentação, mas também nas áreas química, agropecuária, industrial. Aqui mesmo no Estado, a Suzano (ex-Fibria) é uma consumidora do produto. Para se ter uma ideia, 45% do sal do mundo é destinado para o mercado industrial.”

Brito lembra de anos atrás, quando a equipe da Petrobras fez estudos sobre as reservas. Na época, a empresa considerava viável a exploração, mesmo com a complexidade ambiental requerida, e calculava um custo de venda de 22 dólares por tonelada, o suficiente para competir com a indústria chilena, que cobrava de clientes do Brasil 38 dólares a tonelada, 16 da extração e 22 do transporte.

“Lá no Chile a extração é mais barata porque eles têm uma mineração de superfície. Mas mesmo com o custo aqui de US$ 22, nós temos a vantagem do frete”, observou ao citar que São Paulo até hoje importa o sal do Chile.

Por que então a exploração dessa riqueza nunca foi para frente? Segundo especialistas, um dos motivos teria sido o forte lobby, anos atrás, de políticos e empresários do Rio Grande do Norte que temiam que o desenvolvimento deste mercado no Espírito Santo abalasse os negócios por lá. E diante da grande interferência que o governo federal exercia sobre a Petrobras, a decisão de tocar a exploração por aqui nunca vingou.