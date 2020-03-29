Comércio capixaba muda estratégia para superar a crise diante da pandemia

As vendas on-line é o que tem sustentado mercearias e padarias no ES Crédito: shutterstock

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As medidas de restrição à circulação de pessoas implementada em vários países devido à pandemia do novo coronavírus têm colocado a economia mundial em alerta. A ameaça financeira é sentida, sobretudo, por micro e pequenos empreendedores e por quem dependia do movimento das ruas para vender, como os lojistas.

Pesquisa realizada por A Gazeta, entre a última sexta (20) e segunda-feira (23) em todas as regiões do Espírito Santo, mostra que 62% dos entrevistados afirmam ter mudado completamente de rotina para evitar serem infectados e outros 34,4% disseram ter mudado parcialmente. Foram ouvidos 1.598 pessoas, de várias idades, escolaridade e sexo.

A pesquisa mostra ainda que 70% das pessoas já não frequentam mais lojas de ruas e shoppings, e 15% vão abandonar esse hábito durante a quarentena. Em relação aos restaurantes, mais de 60% dos capixabas já deixaram de ir e 13% vão seguir esse caminho. Cliqu e aqui e confira a pesquisa completa.

SERVIÇOS DE ENTREGA E PROMOÇÕES COMO SAÍDA

A solução encontrada por muitos trabalhadores para sobreviverem foi o serviço de entrega, com a ajuda de aplicativos e das redes sociais. Alguns negócios partiram também para a criação de promoções especiais para tentar atrair mais clientes durante essa fase.

Mulher usa máscara em supermercado Crédito: Anna Shvets/ Pexels

Os supermercados, padarias e outros estabelecimentos afins fazem parte do seleto grupo de comércio que ainda pode funcionar de portas abertas. Mas, nem por isso, sofreram o impacto da pandemia. A mercearia Quitanda, com duas lojas em Vitória, e a Confeitaria Monza, com unidades na capital e em Vila Velha, tiveram grande queda no movimento local. As vendas on-line é o que tem sustentado ambas.

Vendemos por dois aplicativos, um deles o WhatsApp. Só neste, de 10 compras diárias, passei a ter 90. As entregas praticamente compensaram a perda de clientes presenciais, afirma o sócio-proprietário José Nilson Reis. Ele também utiliza um aplicativo de vendas que permite que os clientes possam visualizar os produtos e preços de forma automática, facilitando o processo de compra.

No caso da Monza, não existia serviço de entrega. As encomendas, por exemplo, eram todas retiradas por agendamento nas próprias lojas. Diante do novo cenário, desde semana passada passamos a oferecer delivery. Por enquanto, estamos com esse serviço apenas na Praia do Canto e bairros próximos. Na semana que vem, já devemos passar a entregar em uma plataforma de entrega para toda a cidade, afirma o assessor de marketing, Jean Nascimento.

Quem também passou a oferecer serviço de delivery foi a patisserie Amor com Açúcar, com três unidades na Grande Vitória. Com todas as lojas fechadas, o atendimento é feito por WhatsApp e por um aplicativo de entrega. Neste momento, estão sendo atendidos o município canela verde, Cariacica e Vitória. A partir de semana que vem, a cidade de Serra começa a ser contemplada.

Ainda não estamos conseguindo suprir nossa operação, mas o delivery está me ajudando a pagar meus funcionários. A nossa maior preocupação é com a nossa equipe, afirma a proprietária Andrea Valverde, que está estudando novas estratégias para incrementar as vendas em domicílio.

PARCERIA CAPIXABA

Assim como a pâtisserie, a marca Le Chocolatier mantém suas lojas fechadas. O investimento está sendo no serviço de entrega e em breve deve começar a vender seus produtos com padarias e supermercados. Todas as parcerias estão privilegiando empresas capixabas, de acordo com o diretor da empresa, Angelo Piana.

Marca de chocolates capixaba aposta em novo produto durante a quarentena Crédito: Divulgação

Outra estratégia da marca de chocolates é criar produtos que levem em consideração a nova rotina das pessoas. Vamos lançar uma campanha de venda das casquinhas de ovo de páscoa para as mães fazerem com os filhos aquele ovo de colher. Será um momento de a família brincar em casa, conta o diretor da Le Chocolatier.

CUIDADO REDOBRADO COM A SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS E CLIENTES