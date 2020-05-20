Cidades do ES onde servidor vai pagar e trabalhar mais para se aposentar

Em outras cinco cidades, foi aprovada outra norma que é geral e tem prazo de aplicação até julho: a alteração do rol de benefícios, excluindo da responsabilidade dos Institutos de Previdência o pagamento de benefícios sociais temporários como salário-maternidade, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Os RPPS apenas irão custear aposentadorias e pensões.