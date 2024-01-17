Depois de realizar o primeiro leilão do país de subconcessão de água de reúso nesta quarta-feira (17), a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) planeja abrir mais concessões na B3, Bolsa de Valores de São Paulo, ainda neste ano. As novas Parcerias Público-Privadas (PPPs) devem superar R$ 8 bilhões em arrecadação.
O presidente da Cesan, Munid Abud, detalha que os projetos envolvem PPPs em três áreas: tratamento de esgotamento sanitário, novas estações de água de reúso para fins industriais e ainda dessalinização.
Cesan planeja mais leilões em 2024 e arrecadação pode superar R$ 8 bilhões
O escopo da parceria contempla a transferência para a iniciativa privada por 25 anos de serviços relacionados à implantação, ampliação, operação e manutenção do sistema de coleta e tratamento do esgoto nas zonas urbanas, incluindo também atividades de apoio à gestão comercial em 43 municípios atendidos pela Cesan e que integram a área de concessão.
A empresa vencedora vai receber pelo serviço parte da tarifa paga pelos clientes atendidos pela Cesan no Espírito Santo. Com o projeto, o governo do Estado espera conseguir universalizar o esgotamento sanitário até 2026.
"Temos alguns objetivos. Com o marco regulatório de saneamento básico estabelecido, imprimiu-se uma necessidade de universalização do saneamento serviço de saneamento básico até 2033. Embora a Cesan esteja investindo como nunca, ainda assim faltam alguns investimentos estratégicos que ela não consegue mais se endividar para fazer e não consegue dentro do seu orçamento próprio para alcançar. E aí é por isso que buscamos parcerias para que a iniciativa privada possa financiar essa universalização e, paralelamente a isso, também obtenha os seus ganhos", explica.
A exemplo da estação de água de reúso que foi leiloada nesta quarta-feira (17) para atender a ArcelorMittal, também está prevista a realização de mais dois leilões para mais estações deste tipo, já que empresas como a Suzano e a Vale demonstraram interesse em adquirir água de reúso, que depois de tratadas podem ser usadas para fins industriais. Os dois projetos devem passar de R$ 1 bilhão, segundo estimativa de Abud.
Está prevista ainda a realização de uma PPP para construir uma planta de dessalinização no Espírito Santo, para converter água do mar em potável. A planta está estimada entre R$ 500 milhões e R$ 600 milhões. O objetivo é oferecer fonte alternativa de abastecimento de água à Região Metropolitana da Grande Vitória e aos municípios de Anchieta e Aracruz.