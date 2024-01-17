Leilão da PPP de água de reúso da Cesan foi realizado na B3, em São Paulo Crédito: Divulgação/Stephan Solon

O presidente da Cesan, Munid Abud, detalha que os projetos envolvem PPPs em três áreas: tratamento de esgotamento sanitário, novas estações de água de reúso para fins industriais e ainda dessalinização.

O maior deles é o leilão que vai direcionar à iniciativa privada a coleta e o tratamento de esgoto de 43 municípios, incluindo Vitória, Guarapari e Viana. O contrato previsto é de 25 anos. O leilão está estimado em R$ 7 bilhões e está previsto para ser realizado na B3, em São Paulo, no segundo semestre deste ano.

Your browser does not support the audio element. Cesan planeja mais leilões em 2024 e arrecadação pode superar R$ 8 bilhões

O escopo da parceria contempla a transferência para a iniciativa privada por 25 anos de serviços relacionados à implantação, ampliação, operação e manutenção do sistema de coleta e tratamento do esgoto nas zonas urbanas, incluindo também atividades de apoio à gestão comercial em 43 municípios atendidos pela Cesan e que integram a área de concessão.

A empresa vencedora vai receber pelo serviço parte da tarifa paga pelos clientes atendidos pela Cesan no Espírito Santo. Com o projeto, o governo do Estado espera conseguir universalizar o esgotamento sanitário até 2026.

"Temos alguns objetivos. Com o marco regulatório de saneamento básico estabelecido, imprimiu-se uma necessidade de universalização do saneamento serviço de saneamento básico até 2033. Embora a Cesan esteja investindo como nunca, ainda assim faltam alguns investimentos estratégicos que ela não consegue mais se endividar para fazer e não consegue dentro do seu orçamento próprio para alcançar. E aí é por isso que buscamos parcerias para que a iniciativa privada possa financiar essa universalização e, paralelamente a isso, também obtenha os seus ganhos", explica.

A exemplo da estação de água de reúso que foi leiloada nesta quarta-feira (17) para atender a ArcelorMittal, também está prevista a realização de mais dois leilões para mais estações deste tipo, já que empresas como a Suzano e a Vale demonstraram interesse em adquirir água de reúso, que depois de tratadas podem ser usadas para fins industriais. Os dois projetos devem passar de R$ 1 bilhão, segundo estimativa de Abud.