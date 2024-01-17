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Parceria público-privada

Cesan planeja mais leilões em 2024 e arrecadação pode superar R$ 8 bilhões

Projetos envolvem PPPs em três áreas: tratamento de esgotamento sanitário, novas estações de águas de reúso para fins industriais e ainda dessalinização
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 jan 2024 às 20:00

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 20:00

Leilão da PPP de água de reúso da Cesan, na B3, em São Paulo
Leilão da PPP de água de reúso da Cesan foi realizado na B3, em São Paulo Crédito: Divulgação/Stephan Solon
Depois de realizar o primeiro leilão do país de subconcessão de água de reúso nesta quarta-feira (17), a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) planeja abrir mais concessões na B3, Bolsa de Valores de São Paulo, ainda neste ano. As novas Parcerias Público-Privadas (PPPs) devem superar R$ 8 bilhões em arrecadação.
O presidente da Cesan, Munid Abud, detalha que os projetos envolvem PPPs em três áreas: tratamento de esgotamento sanitário, novas estações de água de reúso para fins industriais e ainda dessalinização.
O maior deles é o leilão que vai direcionar à iniciativa privada a coleta e o tratamento de esgoto de 43 municípios, incluindo Vitória, Guarapari e Viana. O contrato previsto é de 25 anos. O leilão está estimado em R$ 7 bilhões e está previsto para ser realizado na B3, em São Paulo, no segundo semestre deste ano.
Cesan planeja mais leilões em 2024 e arrecadação pode superar R$ 8 bilhões
O escopo da parceria contempla a transferência para a iniciativa privada por 25 anos de serviços relacionados à implantação, ampliação, operação e manutenção do sistema de coleta e tratamento do esgoto nas zonas urbanas, incluindo também atividades de apoio à gestão comercial em 43 municípios atendidos pela Cesan e que integram a área de concessão.
A empresa vencedora vai receber pelo serviço parte da tarifa paga pelos clientes atendidos pela Cesan no Espírito Santo. Com o projeto, o governo do Estado espera conseguir universalizar o esgotamento sanitário até 2026.

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"Temos alguns objetivos. Com o marco regulatório de saneamento básico estabelecido, imprimiu-se uma necessidade de universalização do saneamento serviço de saneamento básico até 2033. Embora a Cesan esteja investindo como nunca, ainda assim faltam alguns investimentos estratégicos que ela não consegue mais se endividar para fazer e não consegue dentro do seu orçamento próprio para alcançar. E aí é por isso que buscamos parcerias para que a iniciativa privada possa financiar essa universalização e, paralelamente a isso, também obtenha os seus ganhos", explica. 
A exemplo da estação de água de reúso que foi leiloada nesta quarta-feira (17) para atender a ArcelorMittal, também está prevista a realização de mais dois leilões para mais estações deste tipo, já que empresas como a Suzano e a Vale demonstraram interesse em adquirir água de reúso, que depois de tratadas podem ser usadas para fins industriais. Os dois projetos devem passar de R$ 1 bilhão, segundo estimativa de Abud. 
Está prevista ainda a realização de uma PPP para construir uma planta de dessalinização no Espírito Santo, para converter água do mar em potável. A planta está estimada entre R$ 500 milhões e R$ 600 milhões.  O objetivo é oferecer fonte alternativa de abastecimento de água à Região Metropolitana da Grande Vitória e aos municípios de Anchieta e Aracruz.

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