Casal do ES é suspeito de lucrar milhões com empresas de fachada

Um casal de empresários do Espírito Santo é suspeito de lucrar milhões com empresas de fachada. Juntos eles adquiriram patrimônio que contempla vários imóveis, incluindo uma mansão na Ilha do Frade, em Vitória, e mais de 30 veículos de alto custo, sendo dez considerados de luxo, como Porsche e BMW.

Sirene de polícia: investigação apontou fraude Crédito: Reprodução

Eles deflagraram nesta quinta-feira (18), a “Operação Stuttgart”, que tem como objetivo a desarticulação de uma organização criminosa, com atuação interestadual.

Ao todo, sete pessoas foram alvo da operação, três delas no Espírito Santo: o casal de empresários e uma terceira pessoa apontada como laranja - pessoa cujo nome é empregado na ocultação de bens ilícitos ou de origem incerta.

O nome das pessoas investigadas não está sendo divulgado porque o processo tramita em segredo de Justiça.

Segundo nota da Polícia Civil, a operação foi realizada na Grande Vitória, no interior do Estado, em Baixo Guandu, e no Estado de Minas Gerais. “O grupo criminoso, ora desarticulado, atuava de forma estruturada com a finalidade de praticar diversos crimes, entre eles: organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica”, informa o texto.

Informações apuradas pela reportagem apontam que em nome dos empresários estão quatro empresas supostamente de fachada, que seriam de Goiás. Elas prestariam serviços de fornecimento de notas fiscais simuladas para outras empresas em vários estados brasileiros, onde ocorreria sonegação fiscal.

Pelas notas fiscais simuladas seriam pagas comissões que teriam dado origem ao patrimônio milionário dos empresários, foco da Operação Stuttgart.

Uma das empresas, que seria proprietária de mais de 30 veículos de luxo, estaria em nome da mulher. A investigação tramita em Vitória e os mandados de prisão foram expedidos pela Segunda Vara Criminal da Capital.

EMPRESÁRIO DETIDO EM OUTRA OPERAÇÃO

O empresário investigado já tinha sido preso em outra operação realizada em julho deste ano. Trata-se da Operação Decanter, coordenada pelo pelo Gaeco-MPES e pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), que identificou prejuízos de R$ 120 milhões aos cofres estaduais.

A Decanter investiga um esquema de sonegação fiscal que fraudava impostos estaduais no comércio de vinho em todo o Espírito Santo. Uma das empresas envolvidas é de Goiás e pertence a um dos empresários investigados na Stuttgart.

No caso da fraude envolvendo o comércio de vinhos são investigados, ao todo, pelo menos onze empresários, incluindo o ex-secretário de Estado da Fazenda Rogélio Pegoretti Caetano Amorim, em um processo que tramita em Vila Velha, na 6ª Vara Criminal.