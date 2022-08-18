Polícia mira esquema de lavagem de dinheiro envolvendo ES e MG

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou, nesta quinta-feira (18), a Operação Stuttgart, com objetivo de desarticular uma estruturada organização criminosa, com atuação interestadual. Segundo a corporação, o grupo atuava de forma estruturada com a finalidade de praticar diversos crimes, entre eles lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
A operação foi realizada na Grande Vitória, no interior do Estado, em Baixo Guandu e em Minas Gerais. A ação foi realizada pela Divisão Especializada em Furto e Roubo de Veículos (DFRV) e pelos grupos de atuação especial de combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Gaeco-MPES) e à Sonegação Fiscal (Gaesf- MPES), com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.
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