Calendário PIS/Pasep: pagamentos começam nesta quinta-feira

Atendimento interno da Caixa Crédito: abio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Confira o calendário de saques no final da matéria. Os trabalhadores da iniciativa privada começam a receber nesta quinta-feira (16) o abono salarial do PIS do calendário 2019-2020, ano-base 2018. Também será liberado o Pasep, que é o benefício pago aos servidores públicos, para quem tem final da inscrição 5. O PIS é pago na Caixa , já o Pasep pelo Banco do Brasil

Os trabalhadores que nasceram entre os meses de julho e dezembro ou tem número final de inscrição entre 0 e 4 receberam o benefício ainda no ano de 2019. Já os nascidos entre janeiro e junho e com número de inscrição entre 5 e 9 começam a receber no primeiro trimestre deste ano. O recurso ficará à disposição de todos os trabalhadores até 30 de junho de 2020, prazo final para o recebimento. A expectativa é de que 170 mil pessoas recebam o benefício no Estado.

O valor do abono varia de R$ 87 a R$ 1.039, dependendo do período trabalhado formalmente em 2018. Todo o trabalhador que recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante ao menos 30 dias em 2018 tem direito ao abono salarial. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2018.

Os trabalhadores da iniciativa privada recebem pela Caixa, já os servidores públicos, pelo Banco do Brasil. Para sacar o dinheiro é preciso apresentar um documento de identificação e o número do PIS/Pasep.

No caso do PIS, para quem é correntista da Caixa, o pagamento é feito dois dias antes do restante dos outros trabalhadores. Já no caso do Pasep, o crédito em conta para correntistas do Banco do Brasil é efetuado a partir do 3º dia útil anterior ao início de cada período de pagamento do benefício.

VALOR DO PIS/PASEP DEPENDE DOS MESES TRABALHADOS?

O valor que o trabalhador vai receber de abono salarial é associado ao número de meses trabalhados no ano anterior. Dessa forma, quem trabalhou um mês no ano-base 2018 receberá 1/12 do salário mínimo (R$ 1039), ou seja R$ 86,58. Já quem trabalhou dois meses receberá 2/12 (R$ 173,16) e assim por diante. Só receberá o valor total do PIS/Pasep (R$ 1039) quem trabalhou o ano-base 2018 completo.

COMO SEI QUE TENHO DIREITO AO PIS/PASEP? ONDE RECEBER?

Para sacar o PIS, o trabalhador que possuir Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode ir até os terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. Caso não tinha o Cartão do Cidadão, pode receber o valor em qualquer agência da Caixa, desde que apresente um documento de identificação.

0800-726-02-07 da Caixa. Além disso, o trabalhador pode fazer uma consulta ainda no site, em Mais informações sobre o PIS também podem ser obtidas pelo telefoneda Caixa. Além disso, o trabalhador pode fazer uma consulta ainda no site, em Consultar Pagamento . Mas, para isso, é preciso ter o número do NIS (PIS/Pasep) em mãos.