Mais de 170 mil capixabas poderão receber o PIS/Pasep

Governo divulgou nesta segunda o calendário de pagamento do PIS/Pasep Crédito: Divulgação/Caixa

saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), foi divulgado nesta segunda (5) também o cronograma de pagamentos das cotas do PIS/Pasep. São mais de 170 mil beneficiados no Espírito Santo. As datas de pagamentos dos benefícios começam no dia 19 de agosto. Além dos, foi divulgado nesta segunda (5) também o cronograma de pagamentos das cotas do. São mais de 170 mil beneficiados no Espírito Santo. As datas de pagamentos dos benefícios começam no

No Espírito Santo, serão 156.558 trabalhadores que poderão fazer o resgate. No total, o montante é de R$ 231,9 milhões só pelo Programa Integração Social (PIS) , da Caixa Econômica Federal. O número abrange funcionários públicos e empregados do setor privado.

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são 19.743 capixabas que poderão fazer a retirada. Ele tem como beneficiários os funcionários públicos e é pago pelo Banco do Brasil. Serão liberados deste programa R$ 50,71 milhões. Já no caso dosão 19.743 capixabas que poderão fazer a retirada. Ele tem como beneficiários os funcionários públicos e é pago pelo Banco do Brasil. Serão liberados deste programa R$ 50,71 milhões.

Todos os participantes cadastrados no PIS/Pasep até 04/10/1988 que possuam saldo poderão sacar os valores. Para o participante saber se tem direito às cotas, bem como o saldo restante, basta acessar os portais do Pasep ou do PIS.

A expectativa é que R$ 22,8 bilhões sejam liberados para cotistas de ambos os programas em todo Brasil para 11,9 milhões de cotistas.

Todos os participantes cadastrados no PIS/Pasep até 04/10/1988 que possuam saldo poderão sacar os valores. Para o participante saber se tem direito às cotas, bem como o saldo restante, basta acessar os portais do Pasep ou do PIS.

VEJA BENEFICIÁRIOS DO PIS NO ES

COMO SABER O SALDO E SACAR

Todos os cotistas do Fundo PIS/Pasep poderão realizar os saques de suas cotas por prazo indeterminado. Anteriormente, para efetuar o saque, o participante deveria ter idade mínima de 60 anos ou estar enquadrado em um dos demais motivos de saque como: aposentados; na condição de invalidez; militar reformado ou da reserva; portador de HIV/AIDS ou de neoplasias malignas; e beneficiários de amparo social.

Para o participante saber se tem direito às cotas, bem como o saldo restante, basta acessar os portais do Pasep ou do PIS.

No caso do PIS, pagamentos poderão ser realizados por meio de crédito em conta na Caixa, com o Cartão do Cidadão e senha nas Lotéricas, Caixa Aqui e terminais de Autoatendimento ou nas agências Caixa.

Já no caso do Pasep, aqueles que tiverem conta corrente ou poupança no BB terão o depósito feito automaticamente no dia 19 de agosto. Esse público, de aproximadamente 30 mil participantes, não precisará realizar qualquer procedimento para receber o dinheiro.

Os cotistas clientes de outras instituições financeiras, com saldo de até R$ 5 mil, poderão transferir o saldo da cota via TED, sem nenhum custo, a partir do dia 20 de agosto. A opção de transferência disponibilizada pelo BB pode ser realizada tanto via internet, pelo portal do Pasep, quanto pelos terminais de autoatendimento.

Os demais cotistas, assim como herdeiros e portadores de procuração legal poderão realizar os saques diretamente nas agências do BB, a partir do dia 22 de agosto.

Os beneficiários legais, na condição de herdeiros, podem comparecer nas agência portando documento oficial de identificação e outro que comprove sua condição de sucessor para realizar o saque. Também está apto a retirar o saldo representante legal do cotista, mediante procuração particular, com firma reconhecida, ou por instrumento público que contenha outorga de poderes para solicitação e saque de valores.

FGTS

A partir do dia 13 de setembro, quase dois milhões de trabalhadores no Espírito Santo poderão fazer o chamado “saque imediato” até R$ 500 de cada conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), seja ativa ou inativa. O calendário, divulgado nesta segunda-feira (5) pela Caixa, prevê pagamentos até março do ano que vem.

Serão 1.982.435 trabalhadores que terão direito ao resgate no Espírito Santo. Para 81% deles, ou seja, para 1.605.772 pessoas, o saque irá zerar todo o saldo do fundo, já que elas possuem menos de R$ 500 de saldo do FGTS.