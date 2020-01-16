8 aplicativos e planilhas para organizar a vida financeira

Idec

Com o aplicativo é possível gerenciar conta corrente, poupança e investimentos na versão gratuita, adicionando os ganhos e gastos manualmente. Já na versão paga, que custa R$ 11,90 por mês ou R$ 80,00 por ano, o usuário pode definir metas de quanto gastar em cada categoria, receber alertas de todas as contas a pagar e gerenciar mais de uma conta e de um cartão de crédito. Não é preciso ter internet para usar o app. Disponível para sistemas Android, iOS e web.

O aplicativo está disponível nos sistemas Android, iOS e web. A ferramenta é gratuita e permite inserir ganhos e gastos de mais de uma conta manualmente, categorizar as transações e analisá-las por meio de gráficos e relatórios. Há ainda um "gerenciador de sonhos" onde o usuário pode estabelecer objetivos e fazer um planejamento de como chegar lá. O aplicativo ainda responde dúvidas financeiras e conta com um comparador de fundos de investimentos.

O aplicativo, disponível para sistemas Android, iOS e web, conta com duas versões: uma gratuita e outra premium, que custa R$ 79,90 ao ano ou R$ 14,90 ao mês. Na versão gratuita, o usuário pode categorizar despesas e receitas de forma manual, inserindo gasto por gasto e ganho por ganho, além de criar um planejamento mensal. Os dados são sincronizados uma vez ao dia e é possível ganhar pontos Multiplus ao usar o aplicativo. Já na versão paga, o usuário pode cadastrar mais de uma conta, importar dados automaticamente e criar filtros personalizados.

O aplicativo sincroniza a conta bancária e analisa, por meio de gráficos, para onde está indo seu dinheiro. Não é preciso adicionar manualmente as receitas e despesas. A ferramenta pede a senha eletrônica da conta para visualizar o extrato bancário, mas não vende os dados do usuário. O usuário também conta com um conselheiro financeiro personalizado. Disponível para sistemas Android, iOS e web.

O aplicativo permite registrar seus rendimentos e gastos, planejar e definir orçamentos, gerenciar dívidas e possui suporte para todas as moedas do mundo. A ferramenta está disponível nos sistemas iOS e Android. O sistema de moedas é dividido por categorias, enquanto que no controle financeiro conta com gráficos detalhados que vão ajudar o usuário a descobrir para onde está indo o seu dinheiro.

Quem prefere controlar as finanças por meio de planilhas pode optar pelo Google Planilhas que oferece alguns modelos prontos. O usuário pode preencher os ganhos e gastos, e a planilha realiza automaticamente as contas e apresenta um balanço do orçamento anual do usuário, de graça. Quem tem uma conta do Google tem acesso à planilha em qualquer lugar.

A bolsa de valores brasileira, a B3, disponibiliza uma planilha de Excel para documentar as receitas e despesas, além de investimentos em ações, Tesouro Direto, renda fixa, previdência privada e outras aplicações. O usuário pode inserir informações divididas por meses e categorias e a tabela calcula o saldo. É menos tecnológica que os aplicativos, mas pode funcionar também. Não é preciso entender muito de excel para usá-la.