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Tecnologia

8 aplicativos e planilhas para organizar a vida financeira

Pelo celular é possível controlar receitas e despesas mensais e ainda prever futuros investimentos

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 11:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 11:19
Aplicativos e planilhas podem ajudar a cuidar da vida financeira Crédito: Pixabay
Precisa ajustar as contas para ficar no azul em 2020? Aplicativos e planilhas podem ajudar, e muito, a organizar a vida financeira. Pelo smartphone ou no computador, é possível controlar quanto se gasta e quanto se ganha todo os meses. Com esses sistemas, você consegue identificar onde estão as maiores despesas - e eles podem até ajudar a fazer futuros investimentos.
Há ferramentas onde os ganhos e gastos podem ser inseridos manualmente e aquelas em que o usuário insere a senha do banco e o aplicativo sincroniza os dados da conta bancária automaticamente.
O conselheiro do Conselho Regional de Economia no Espírito Santo (Corecon-ES) Sebastião Demuner lembra que a prática de controlar a vida financeira já fazia parte do cotidiano das pessoas com as anotações em cadernos, mas que os aplicativos podem facilitar isso.

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Quem sempre foi organizado no papel também será no digital. Hoje em dia, há aplicativos que permitem até sinalizar quando se ultrapassa o limite do cartão de crédito. Aprender a usar essas ferramentas pode ajudar a dar o suporte para saúde financeira, avalia Demuner.
Ele observa que esse controle financeiro possibilita avaliar a receita, as despesas e o quanto foi gasto com o lazer, por exemplo.
"Saber quanto ganhou, quanto gastou e quanto poderá poupar a cada mês são princípios básicos para uma boa saúde financeira. Cuidar do dinheiro é igual à saúde, precisamos fazer um check up pelo menos uma vez por ano"
Sebastião Demuner - Conselheiros do Corecon
Veja, abaixo, a lista de aplicativos e planilhas que podem te ajudar com isso.

DICAS DE APLICATIVOS E PLANILHAS

Idec

Com o aplicativo é possível gerenciar conta corrente, poupança e investimentos na versão gratuita, adicionando os ganhos e gastos manualmente. Já na versão paga, que custa R$ 11,90 por mês ou R$ 80,00 por ano, o usuário pode definir metas de quanto gastar em cada categoria, receber alertas de todas as contas a pagar e gerenciar mais de uma conta e de um cartão de crédito. Não é preciso ter internet para usar o app. Disponível para sistemas Android, iOS e web.
O aplicativo está disponível nos sistemas Android, iOS e web. A ferramenta é gratuita e permite inserir ganhos e gastos de mais de uma conta manualmente, categorizar as transações e analisá-las por meio de gráficos e relatórios. Há ainda um "gerenciador de sonhos" onde o usuário pode estabelecer objetivos e fazer um planejamento de como chegar lá. O aplicativo ainda responde dúvidas financeiras e conta com um comparador de fundos de investimentos.
O aplicativo, disponível para sistemas Android, iOS e web, conta com duas versões: uma gratuita e outra premium, que custa R$ 79,90 ao ano ou R$ 14,90 ao mês. Na versão gratuita, o usuário pode categorizar despesas e receitas de forma manual, inserindo gasto por gasto e ganho por ganho, além de criar um planejamento mensal. Os dados são sincronizados uma vez ao dia e é possível ganhar pontos Multiplus ao usar o aplicativo. Já na versão paga, o usuário pode cadastrar mais de uma conta, importar dados automaticamente e criar filtros personalizados.
O aplicativo sincroniza a conta bancária e analisa, por meio de gráficos, para onde está indo seu dinheiro. Não é preciso adicionar manualmente as receitas e despesas. A ferramenta pede a senha eletrônica da conta para visualizar o extrato bancário, mas não vende os dados do usuário. O usuário também conta com um conselheiro financeiro personalizado. Disponível para sistemas Android, iOS e web.
O aplicativo permite registrar seus rendimentos e gastos, planejar e definir orçamentos, gerenciar dívidas e possui suporte para todas as moedas do mundo. A ferramenta está disponível nos sistemas iOS e Android. O sistema de moedas é dividido por categorias, enquanto que no controle financeiro conta com gráficos detalhados que vão ajudar o usuário a descobrir para onde está indo o seu dinheiro.
Quem prefere controlar as finanças por meio de planilhas pode optar pelo Google Planilhas que oferece alguns modelos prontos. O usuário pode preencher os ganhos e gastos, e a planilha realiza automaticamente as contas e apresenta um balanço do orçamento anual do usuário, de graça. Quem tem uma conta do Google tem acesso à planilha em qualquer lugar.
A bolsa de valores brasileira, a B3, disponibiliza uma planilha de Excel para documentar as receitas e despesas, além de investimentos em ações, Tesouro Direto, renda fixa, previdência privada e outras aplicações. O usuário pode inserir informações divididas por meses e categorias e a tabela calcula o saldo. É menos tecnológica que os aplicativos, mas pode funcionar também. Não é preciso entender muito de excel para usá-la.
Outra planilha de orçamento doméstico no excel é oferecida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Na ferramenta, é possível registrar receitas e despesas mês a mês. A tabela é um pouco mais complexa do que as outras, mas permite, comparar a variação entre os ganhos e gastos reais e os previstos e organizar as compras parceladas nos cartões de crédito.

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