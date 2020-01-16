8 aplicativos e planilhas para organizar a vida financeira

Precisa ajustar as contas para ficar no azul em 2020? Aplicativos e planilhas podem ajudar, e muito, a organizar a vida financeira. Pelo smartphone ou no computador, é possível controlar quanto se gasta e quanto se ganha todo os meses. Com esses sistemas, você consegue identificar onde estão as maiores despesas - e eles podem até ajudar a fazer futuros investimentos.
Há ferramentas onde os ganhos e gastos podem ser inseridos manualmente e aquelas em que o usuário insere a senha do banco e o aplicativo sincroniza os dados da conta bancária automaticamente.
O conselheiro do Conselho Regional de Economia no Espírito Santo (Corecon-ES) Sebastião Demuner lembra que a prática de controlar a vida financeira já fazia parte do cotidiano das pessoas com as anotações em cadernos, mas que os aplicativos podem facilitar isso.
Quem sempre foi organizado no papel também será no digital. Hoje em dia, há aplicativos que permitem até sinalizar quando se ultrapassa o limite do cartão de crédito. Aprender a usar essas ferramentas pode ajudar a dar o suporte para saúde financeira, avalia Demuner.
Ele observa que esse controle financeiro possibilita avaliar a receita, as despesas e o quanto foi gasto com o lazer, por exemplo.
"Saber quanto ganhou, quanto gastou e quanto poderá poupar a cada mês são princípios básicos para uma boa saúde financeira. Cuidar do dinheiro é igual à saúde, precisamos fazer um check up pelo menos uma vez por ano"
Veja, abaixo, a lista de aplicativos e planilhas que podem te ajudar com isso.
DICAS DE APLICATIVOS E PLANILHAS
Idec
Com o aplicativo é possível gerenciar conta corrente, poupança e investimentos na versão gratuita, adicionando os ganhos e gastos manualmente. Já na versão paga, que custa R$ 11,90 por mês ou R$ 80,00 por ano, o usuário pode definir metas de quanto gastar em cada categoria, receber alertas de todas as contas a pagar e gerenciar mais de uma conta e de um cartão de crédito. Não é preciso ter internet para usar o app. Disponível para sistemas Android, iOS e web.
O aplicativo está disponível nos sistemas Android, iOS e web. A ferramenta é gratuita e permite inserir ganhos e gastos de mais de uma conta manualmente, categorizar as transações e analisá-las por meio de gráficos e relatórios. Há ainda um "gerenciador de sonhos" onde o usuário pode estabelecer objetivos e fazer um planejamento de como chegar lá. O aplicativo ainda responde dúvidas financeiras e conta com um comparador de fundos de investimentos.
O aplicativo, disponível para sistemas Android, iOS e web, conta com duas versões: uma gratuita e outra premium, que custa R$ 79,90 ao ano ou R$ 14,90 ao mês. Na versão gratuita, o usuário pode categorizar despesas e receitas de forma manual, inserindo gasto por gasto e ganho por ganho, além de criar um planejamento mensal. Os dados são sincronizados uma vez ao dia e é possível ganhar pontos Multiplus ao usar o aplicativo. Já na versão paga, o usuário pode cadastrar mais de uma conta, importar dados automaticamente e criar filtros personalizados.
O aplicativo sincroniza a conta bancária e analisa, por meio de gráficos, para onde está indo seu dinheiro. Não é preciso adicionar manualmente as receitas e despesas. A ferramenta pede a senha eletrônica da conta para visualizar o extrato bancário, mas não vende os dados do usuário. O usuário também conta com um conselheiro financeiro personalizado. Disponível para sistemas Android, iOS e web.
O aplicativo permite registrar seus rendimentos e gastos, planejar e definir orçamentos, gerenciar dívidas e possui suporte para todas as moedas do mundo. A ferramenta está disponível nos sistemas iOS e Android. O sistema de moedas é dividido por categorias, enquanto que no controle financeiro conta com gráficos detalhados que vão ajudar o usuário a descobrir para onde está indo o seu dinheiro.
Quem prefere controlar as finanças por meio de planilhas pode optar pelo Google Planilhas que oferece alguns modelos prontos. O usuário pode preencher os ganhos e gastos, e a planilha realiza automaticamente as contas e apresenta um balanço do orçamento anual do usuário, de graça. Quem tem uma conta do Google tem acesso à planilha em qualquer lugar.
A bolsa de valores brasileira, a B3, disponibiliza uma planilha de Excel para documentar as receitas e despesas, além de investimentos em ações, Tesouro Direto, renda fixa, previdência privada e outras aplicações. O usuário pode inserir informações divididas por meses e categorias e a tabela calcula o saldo. É menos tecnológica que os aplicativos, mas pode funcionar também. Não é preciso entender muito de excel para usá-la.
Outra planilha de orçamento doméstico no excel é oferecida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Na ferramenta, é possível registrar receitas e despesas mês a mês. A tabela é um pouco mais complexa do que as outras, mas permite, comparar a variação entre os ganhos e gastos reais e os previstos e organizar as compras parceladas nos cartões de crédito.