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Até 31 de agosto

Caixa vai pagar lucro do FGTS a 790 mil trabalhadores no ES

Percentual do lucro que será distribuído aos trabalhadores será definido na próxima semana.  A quantia a ser paga será proporcional ao saldo existente em cada conta em 31 de dezembro de 2020

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 10:28

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

12 ago 2021 às 10:28
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro Crédito: Carlos Alberto Silva
A Caixa Econômica Federal depositará, para mais de 790 mil trabalhadores do Espírito Santo, o rateio do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao ano de 2020. Caso a mesma média do ano passado for utilizada, pelo menos R$ 5,9 bilhões, cerca de 66,3%, do lucro líquido de 2020, que foi de R$ 8,5 bilhões, devem ser distribuídos.
A Caixa informou que compete ao Conselho Curador do FGTS definir qual percentual do lucro será distribuído aos trabalhadores. Assim, somente após a próxima reunião do grupo, prevista para a próxima terça-feira, dia 17, deve ser definida a quantidade exata de dinheiro que será dividida entre todos os beneficiários.
Caixa vai pagar lucro do FGTS a 790 mil trabalhadores no ES

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O banco adiantou, entretanto, que, até 31 de agosto, creditará nas contas vinculadas do FGTS, o valor da distribuição de resultados. A quantia será proporcional ao saldo existente em cada conta no dia 31 de dezembro do ano anterior, observado o índice aprovado pelo Conselho. Assim, quanto maior o saldo disponível, maior a parcela a ser recebida pelo trabalhador.
Esse dinheiro dinheiro, porém, não vai diretamente para o bolso, e sim para a conta da pessoa no FGTS. Isso porque o saque dos recursos do fundo só pode ser realizado em situações específicas, como nos casos de demissão sem justa causa, aposentadoria, término de contrato por prazo determinado, compra de imóvel, entre outras.

R$ 5,9 bilhões

devem ser distribuídos aos trabalhadores com saldo em conta do FGTS
A divisão dos recursos tem como objetivo melhorar a rentabilidade para os cotistas, que este ano deve ficar próxima de 4%, abaixo da inflação, que deve fechar o ano em 6,79%, segundo projeções de mercado.
Para quem pode sacar e deseja que o valor renda mais, uma boa dica é optar por ativos com taxas de juros acima da inflação, o que garantirá um rendimento maior do que na conta do FGTS, conforme já mostrado em reportagem de A Gazeta.
Já opções como a poupança e o Tesouro Selic, que são comumente escolhidas para investimentos, tendem a apresentar um rendimento menor que o Fundo. A caderneta, por exemplo, rende hoje 3,68% ao ano. Com isso, essas modalidades não são as melhores escolhas para quem quer ver o dinheiro render.

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DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO FGTS

Quem tem direito?

Todo trabalhador com saldo em conta ativa ou inativa do FGTS até 31 de dezembro de 2020 receberá um percentual dos lucros do FGTS.  

Quando o dinheiro será depositado e qual quantia receberei?

Os recursos serão depositados até 31 de agosto. Os valores depositados serão proporcionais ao saldo em 31 de dezembro de 2020. Ou seja, quanto maior o saldo, maior o valor a ser recebido.
Investimentos, poupança, reserva, dinheiro
Distribuição de lucros do FGTS será depositada até 31 de agosto Crédito: Pexels

Como consultar o saldo do FGTS?

Pelo aplicativo "FGTS" (disponível no Google Play e App Store), ou por meio do site do FGTS, ou ainda pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal, caso  seja correntista do banco.
Além disso, é possível receber notificações sobre novos depósitos por meio de mensagens SMS. Para fazer o cadastro, basta acessar o site da Caixa, ou ir a um caixa eletrônico do banco.

Poderei sacar esse dinheiro?

Não necessariamente. As condições para autorização de saque são aquelas descritas em lei, como: demissão sem justa causa, aposentadoria, permanecer três anos sem emprego com carteira assinada, compra de casa própria, doença grave, entre outros casos.

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