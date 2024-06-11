Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imposto de Renda

Caixa paga juros após atraso no depósito de restituição do IR

Após série de reclamações nas redes sociais, banco estatal passou a enviar os valores corrigidos; atraso, que superou 5 dias, ainda segue sem explicações oficiais
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

11 jun 2024 às 14:27

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 14:27

Caixa
Agência da Caixa Econômica Federal na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Após o atraso e a falta de explicações sobre a demora no pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda, a Caixa Econômica Federal anunciou que os depósitos realizados incluem o pagamento de juros, com a correção pela taxa Selic, conforme o tempo de demora para a quitação do compromisso financeiro.
Desde 31 de maio, data marcada para o pagamento aos contribuintes contemplados no primeiro lote da restituição do IR, milhares de brasileiros registraram reclamações nas redes sociais e nos canais de atendimento do banco estatal, sinalizando o não recebimento dos valores. Já quem recebia em atraso notava a falta da correção dos juros.
Entretanto, após as reclamações, a Caixa passou a enviar os valores corrigidos da restituição.
Notificação da Caixa Econômica anunciando o pagamento dos juros do IRPF 2024
Notificação da Caixa Econômica anunciando o pagamento dos juros do IRPF 2024 Crédito: Reprodução
“Prezado cliente, foi creditado em sua conta o valor identificado como 'JUROS IRPF', referente à correção pela Selic da sua restituição do IRPF/2024. Pedimos desculpas pelo ocorrido e agradecemos a compreensão”, informou a instituição ao enviar os valores.
Caixa paga juros após atraso no depósito de restituição do IR

Atraso segue sem explicações

A Caixa ainda não esclareceu o motivo do atraso do primeiro lote. Afirmou, apenas, que a situação foi regularizada. Para quem não recebeu, a instituição recomenda conferir a situação no portal E-CAC da Receita Federal e solicitar reagendamento dos créditos no Banco do Brasil.

Veja Também

1º lote: clientes da Caixa recebem restituição após reagendar pagamento

Restituição do IR: Caixa tem obrigação de dar explicações sobre atraso

Restituição do IR: 3 em cada 10 pessoas vão pagar dívidas, diz Serasa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal espírito santo Imposto de Renda Receita Federal Juros Taxa Selic Restituição
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos
Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados