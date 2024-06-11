Após o atraso e a falta de explicações sobre a demora no pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda, a Caixa Econômica Federal anunciou que os depósitos realizados incluem o pagamento de juros, com a correção pela taxa Selic, conforme o tempo de demora para a quitação do compromisso financeiro.
Desde 31 de maio, data marcada para o pagamento aos contribuintes contemplados no primeiro lote da restituição do IR, milhares de brasileiros registraram reclamações nas redes sociais e nos canais de atendimento do banco estatal, sinalizando o não recebimento dos valores. Já quem recebia em atraso notava a falta da correção dos juros.
Entretanto, após as reclamações, a Caixa passou a enviar os valores corrigidos da restituição.
“Prezado cliente, foi creditado em sua conta o valor identificado como 'JUROS IRPF', referente à correção pela Selic da sua restituição do IRPF/2024. Pedimos desculpas pelo ocorrido e agradecemos a compreensão”, informou a instituição ao enviar os valores.
Caixa paga juros após atraso no depósito de restituição do IR
Atraso segue sem explicações
A Caixa ainda não esclareceu o motivo do atraso do primeiro lote. Afirmou, apenas, que a situação foi regularizada. Para quem não recebeu, a instituição recomenda conferir a situação no portal E-CAC da Receita Federal e solicitar reagendamento dos créditos no Banco do Brasil.