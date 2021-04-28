Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em dezembro nesta quinta (29)

A Caixa Econômica Federal deposita nesta quinta-feira (29) a última rodada da 1ª parcela do novo auxílio emergencial. Vão receber os beneficiários nascidos em dezembro. O auxílio será depositado nas mesmas poupanças sociais digitais utilizadas para recebimento do benefício no ano passado. Os valores podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O saque em espécie e transferências dos recursos para este grupo só poderão ser feitos a partir do dia 17 de maio, seguindo o novo cronograma de saques que foi antecipado. Até lá os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de diversos estabelecimentos comerciais.
Ainda serão pagas outras três parcelas nos meses de maio, junho e julho, totalizando quatro no final dos pagamentos. A segunda parcela já começa a ser paga a partir do dia 16 de maio.
Também recebem nesta quinta os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 9. Esse grupo recebe o valor que for mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios. O calendário desses inscritos segue conforme o número do NIS. (veja o calendário no final da matéria).
Os valores podem mudar de acordo com a composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.
Segundo a Caixa, mais de 45 milhões de brasileiros, entre trabalhadores informais, desempregados e outros grupos inseridos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) terão acesso ao benefício. Nesta semana, cerca de 206 mil novos beneficiários foram aprovados pelo governo federal para recebimento do auxílio.