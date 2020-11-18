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Caixa paga auxílio emergencial para 1,6 milhão do Bolsa Família nesta quinta

Beneficiários do programa vão receber a oitava parcela da extensão do auxílio, no valor de R$ 300
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 19:10

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 19:10

Governo e Congresso discutem prorrogação do auxílio emergencial
Auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família é de R$ 300 Crédito: rafastockbr/ Shutterstock
Caixa Econômica Federal paga mais uma rodada o auxílio emergencial do governo federal para inscritos no Bolsa Família nesta quinta-feira (19). Vão poder sacar a parcela 1,6 milhão de beneficiários em todo o país com NIS final 3.
Esses inscritos vão receber a oitava parcela da extensão do auxílio, no valor de R$ 300 (R$ 600 no caso das mães chefes de família). 

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O auxílio emergencial, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro.
O calendário de pagamentos para inscritos no Bolsa Família segue o mesmo cronograma do programa. Já os demais trabalhadores são pagos por ciclos, conforme as tabelas abaixo.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA - 8ª PARCELA

  • NIS final 1 - 17 de novembro 
  • NIS final 2 - 18 de novembro 
  • NIS final 3 - 19 de novembro 
  • NIS final 4 - 20 de novembro 
  • NIS final 5 - 23 de novembro 
  • NIS final 6 - 24 de novembro 
  • NIS final 7 - 25 de novembro 
  • NIS final 8 - 26 de novembro 
  • NIS final 9 - 27 de novembro 
  • NIS final 0 - 30 de novembro

CALENDÁRIOS DOS CICLOS

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