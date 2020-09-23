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Sexta parcela

Caixa paga auxílio emergencial a 1,6 milhão do Bolsa Família nesta quinta

Recebem os beneficiários do programa social com NIS final 6. Veja o calendário com as datas de pagamento dos outros grupos

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 18:40
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta quinta-feira (24), a Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial para 1,6 milhão de beneficiários inscritos no Bolsa Família. Serão contempladas pessoas que têm Número de Identificação Social (NIS) com final 6. Esse grupo já recebe a sexta parcela, no valor de R$ 300, sendo R$ 600 para mães que são chefes de família.
Ao todo, 1,2 milhão de famílias serão beneficiadas. Entretanto, quem já recebe um benefício do Bolsa Família superior aos R$ 300 vai manter o valor maior. Somente aqueles que recebem uma quantia menor  caso da maioria dos atendidos pelo programa , devem ser contemplados com o valor do auxílio.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A QUEM TEM BOLSA FAMÍLIA

Confira as datas de pagamento:
  • 17 de setembro - NIS final 1 
  • 18 de setembro - NIS final 2 
  • 21 de setembro - NIS final 3 
  • 22 de setembro - NIS final 4 
  •  23 de setembro - NIS final 5 
  •  24 de setembro - NIS final 6 
  •  25 de setembro - NIS final 7 
  •  28 de setembro - NIS final 8 
  •  29 de setembro - NIS final 9 
  •  30 de setembro - NIS final 0
Já entre os que estão fora do programa social, na sexta-feira (25) recebem 3,9 milhões de beneficiários que estão no segundo ciclo de pagamento da Caixa (veja quadro com detalhes abaixo) e que nasceram em setembro. São informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) que recebem o depósito de parcelas de R$ 600 pelo aplicativo Caixa Tem.

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Veja como consultar o auxílio emergencial e para qual telefone da Caixa ligar

A parcela de cada um vai depender de quando teve o benefício aprovado. Quem recebeu pela primeira vez em abril, por exemplo, vai receber agora a quinta parcela do auxílio, que também é a última no valor de R$ 600. Para esse grupo, o saque em dinheiro é liberado em datas diferentes, de acordo com o mês de nascimento.
Até lá, o valor pode ser movimentado apenas pela conta digital para o pagamento de boletos e contas com uso de QR Code.

VEJA CALENDÁRIO DOS DIFERENTES CICLOS DE PAGAMENTO DA CAIXA

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