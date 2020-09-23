Caixa paga auxílio emergencial a 1,6 milhão do Bolsa Família nesta quinta

Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ao todo, 1,2 milhão de famílias serão beneficiadas. Entretanto, quem já recebe um benefício do Bolsa Família superior aos R$ 300 vai manter o valor maior. Somente aqueles que recebem uma quantia menor  caso da maioria dos atendidos pelo programa , devem ser contemplados com o valor do auxílio.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A QUEM TEM BOLSA FAMÍLIA

Confira as datas de pagamento:

17 de setembro - NIS final 1

18 de setembro - NIS final 2

21 de setembro - NIS final 3

22 de setembro - NIS final 4

23 de setembro - NIS final 5

24 de setembro - NIS final 6

25 de setembro - NIS final 7

28 de setembro - NIS final 8

29 de setembro - NIS final 9

30 de setembro - NIS final 0



(veja quadro com detalhes abaixo) e que nasceram em setembro. São informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) que recebem o depósito de parcelas de R$ 600 pelo aplicativo Já entre os que estão fora do programa social, na sexta-feira (25) recebem 3,9 milhões de beneficiários que estão no segundo ciclo de pagamento da Caixae que nasceram em setembro. São informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) que recebem o depósito de parcelas de R$ 600 pelo aplicativo Caixa Tem

A parcela de cada um vai depender de quando teve o benefício aprovado. Quem recebeu pela primeira vez em abril, por exemplo, vai receber agora a quinta parcela do auxílio, que também é a última no valor de R$ 600. Para esse grupo, o saque em dinheiro é liberado em datas diferentes, de acordo com o mês de nascimento.

Até lá, o valor pode ser movimentado apenas pela conta digital para o pagamento de boletos e contas com uso de QR Code.

VEJA CALENDÁRIO DOS DIFERENTES CICLOS DE PAGAMENTO DA CAIXA