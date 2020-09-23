Caixa paga auxílio emergencial a 1,6 milhão do Bolsa Família nesta quinta

Nesta quinta-feira (24), a Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial para 1,6 milhão de beneficiários inscritos no Bolsa Família. Serão contempladas pessoas que têm Número de Identificação Social (NIS) com final 6. Esse grupo já recebe a sexta parcela, no valor de R$ 300, sendo R$ 600 para mães que são chefes de família.
Ao todo, 1,2 milhão de famílias serão beneficiadas. Entretanto, quem já recebe um benefício do Bolsa Família superior aos R$ 300 vai manter o valor maior. Somente aqueles que recebem uma quantia menor caso da maioria dos atendidos pelo programa , devem ser contemplados com o valor do auxílio.
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A QUEM TEM BOLSA FAMÍLIA
Confira as datas de pagamento:
- 17 de setembro - NIS final 1
- 18 de setembro - NIS final 2
- 21 de setembro - NIS final 3
- 22 de setembro - NIS final 4
- 23 de setembro - NIS final 5
- 24 de setembro - NIS final 6
- 25 de setembro - NIS final 7
- 28 de setembro - NIS final 8
- 29 de setembro - NIS final 9
- 30 de setembro - NIS final 0
Já entre os que estão fora do programa social, na sexta-feira (25) recebem 3,9 milhões de beneficiários que estão no segundo ciclo de pagamento da Caixa (veja quadro com detalhes abaixo) e que nasceram em setembro. São informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) que recebem o depósito de parcelas de R$ 600 pelo aplicativo Caixa Tem.
A parcela de cada um vai depender de quando teve o benefício aprovado. Quem recebeu pela primeira vez em abril, por exemplo, vai receber agora a quinta parcela do auxílio, que também é a última no valor de R$ 600. Para esse grupo, o saque em dinheiro é liberado em datas diferentes, de acordo com o mês de nascimento.
Até lá, o valor pode ser movimentado apenas pela conta digital para o pagamento de boletos e contas com uso de QR Code.