Caixa paga auxílio a 4,3 milhões de nascidos em maio e novos aprovados

A Caixa vai pagar o auxílio emergencial de R$ 600 para cerca de 4,3 milhões de beneficiários nesta quarta-feira (5). Vão receber os 3,9 milhões de nascidos em maio, que fazem parte do ciclo de pagamentos do benefício, e também 483 mil novos aprovados do auxílio, que recebem pela primeira vez. Confira os calendários no final da matéria.
Entre os novos aprovados, terão direito a receber os que fizeram procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho de 2020. Nesse primeiro dia de pagamentos, vão receber os nascidos de janeiro a maio.
A primeira parcela será depositada em poupança social digital aberta em nome do beneficiário. O dinheiro estará disponível apenas para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem. O saque em dinheiro será liberado somente a partir do dia 8 de agosto, para os nascidos de janeiro a abril, e dia 13 de agosto, para os nascidos em maio.
De acordo com as informações divulgadas pelo Ministério da Cidadania, o beneficiário que tenha recebido a primeira parcela em abril de 2020 e teve o pagamento reavaliado em julho de 2020, decorrente de atualizações de dados governamentais, também receberá o crédito da terceira e quarta parcelas conforme esse calendário. Confira as datas abaixo.
O auxílio também será liberado para os nascidos em maio que recebem de acordo com o calendário em ciclos divulgado pela Caixa. Ao todo, 3,9 milhões de beneficiários, que estão em diferentes estágios de pagamento, vão receber o crédito do dinheiro nesta quarta (5).
Serão contemplados quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril e agora receberá a quarta parcela. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio e vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai poder receber a segunda parcela. Além, dos recém-aprovados que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho de 2020, e vão receber a primeira parcela agora.
Nesse primeiro momento, não será possível sacar o dinheiro. O benefício estará disponível apenas para a quitação de contas e pagamento de compras por meio do cartão virtual ou QR Code. Só a partir do dia 13 de agosto é que saques e transferências serão liberados. Confira o calendário com as datas dos ciclos abaixo.