Caixa paga auxílio a 4,3 milhões de nascidos em maio e novos aprovados

Aplicativo Caixa Tem: por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves

Confira os calendários no final da matéria. Caixa vai pagar o auxílio emergencial de R$ 600 para cerca de 4,3 milhões de beneficiários nesta quarta-feira (5). Vão receber os 3,9 milhões de nascidos em maio, que fazem parte do ciclo de pagamentos do benefício, e também 483 mil novos aprovados do auxílio, que recebem pela primeira vez.

A primeira parcela será depositada em poupança social digital aberta em nome do beneficiário. O dinheiro estará disponível apenas para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem. O saque em dinheiro será liberado somente a partir do dia 8 de agosto, para os nascidos de janeiro a abril, e dia 13 de agosto, para os nascidos em maio.

De acordo com as informações divulgadas pelo Ministério da Cidadania, o beneficiário que tenha recebido a primeira parcela em abril de 2020 e teve o pagamento reavaliado em julho de 2020, decorrente de atualizações de dados governamentais, também receberá o crédito da terceira e quarta parcelas conforme esse calendário. Confira as datas abaixo.

nascidos em maio que O auxílio também será liberado para osque recebem de acordo com o calendário em ciclos divulgado pela Caixa . Ao todo, 3,9 milhões de beneficiários, que estão em diferentes estágios de pagamento, vão receber o crédito do dinheiro nesta quarta (5).

Serão contemplados quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril e agora receberá a quarta parcela. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio e vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai poder receber a segunda parcela. Além, dos recém-aprovados que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho de 2020, e vão receber a primeira parcela agora.