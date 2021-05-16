Caixa libera saque do auxílio nesta segunda (17) para nascidos em dezembro

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (17) a última rodada de liberação do saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial. A autorização será para os nascidos em dezembro, que também poderão, a partir desta data, fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O auxílio foi depositado no dia 29 de abril para os aniversariantes de dezembro, mas, até o momento só era possível movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem. Para ter o dinheiro em mãos basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco.
Esses beneficiários ainda receberão outras três parcelas, que serão depositadas em junho, julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos.
O depósito da segunda parcela foi iniciado neste domingo (16) para os nascidos em janeiro. O calendário de pagamentos via crédito no Caixa Tem vai até o dia 30 de maio, seguindo o mês de aniversário. Já os saques começam a ser liberados no dia 31.
VALOR DO BENEFÍCIO
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250.
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150.
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.