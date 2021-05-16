Caixa libera saque do auxílio nesta segunda (17) para nascidos em dezembro

Esses beneficiários ainda receberão outras três parcelas, que serão depositadas em junho, julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos.

O depósito da segunda parcela foi iniciado neste domingo (16) para os nascidos em janeiro. O calendário de pagamentos via crédito no Caixa Tem vai até o dia 30 de maio, seguindo o mês de aniversário. Já os saques começam a ser liberados no dia 31.