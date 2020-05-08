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Caixa abre 12 agências no ES neste sábado para saque do auxílio de R$ 600

Unidades da Grande Vitória e do interior do Estado vão funcionar das 8h às 12 horas para atender exclusivamente quem precisa sacar o auxílio emergencial do governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 11:13

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 11:13

Data: 07/05/2020 - Vila Velha - Pessoas na fila da Caixa, em Jardim América, Cariacica - Editoria: Cidades Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Pessoas na fila da Caixa, em Jardim América, Cariacica  Crédito: Ricardo Medeiros
Caixa Econômica Federal vai abrir 12 agências neste sábado (9) no Espírito Santo para atender exclusivamente os trabalhadores que têm direito ao auxílio emergencial do governo federal. As unidade vão funcionar das 8h às 12h.
Na Grande Vitória, vão funcionar as agências de Cariacica de Campo Grande e Jardim América; enquanto que na Serra, as do Civit II e Planalto Carapina. Em Vila Velha, o atendimento ocorre nas unidades da Glória e do Centro. Na Capital, funciona apenas a Caixa que fica no Centro.

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Também vai abrir a agência do banco que fica no Centro de Guarapari.
Já no interior do ES, vão funcionar as unidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus, todas nos Centros dos municípios.
Durante a semana, foram registradas filas em agências da instituição em todo o Estado, causando aglomerações que não são recomendadas, devido à orientação de isolamento social para evitar a disseminação do coronavírus. Para amenizar a situação, a Caixa adotou algumas medidas para atender quem procura os serviços. Uma delas maneiras é geração de códigos (tokens) para a realização de saques, agilizando o procedimento.
O saque do dinheiro também poderá ser feito em caixas do Banco 24 horas, para quem recebe o valor em conta digital.

CONFIRA AS AGÊNCIAS QUE VÃO FUNCIONAR NO ES

  • Cachoeiro de Itapemirim: Praça Jerônimo Monteiro, 09, Centro
  • Cariacica: Av. Expedito Garcia, 75, Campo Grande; e Rod Br-262 Km 01 S/N, Jardim América
  • Colatina: Av. Getúlio Vargas, 537, Centro.
  • Guarapari: Rua Getúlio Vargas, 204, Centro
  • Linhares: Av. Nogueira da Gama, 1197, Centro
  • São Mateus: Av. Jones Dos Santos Neves, 338, Centro.
  • Serra: Av. Norte Sul, 3721, Civit II; Rua Antônio Caron, 139, Planalto de Carapina
  • Vila Velha: Av. Champagnat, 1089, Centro; e Av. Carlos Lindenberg, 1053, Glória.
  • Vitória: Av. Princesa Isabel, 86, Centro.

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