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Bolsa Família: 5ª parcela do auxílio emergencial é paga; veja calendário

O pagamento das novas parcelas  seguirá o mesmo principio de pagamento escalonado de acordo com o último dígito do NIS para beneficiários; saiba mais

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 08:54

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 ago 2021 às 08:54
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Auxílio: pagamento da 5ª parcela começa nesta quarta-feira (18) Crédito: Siumara Gonçalves
A Caixa Econômica Federal deposita nesta quarta-feira (18) a quinta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Confira os calendários com as datas de saque de cada um dos grupos abaixo.
Os valores podem chegar a R$ 375, dependendo da composição familiar, e serão depositados por meio do cartão do programa, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário do NIS.

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Como em outros meses, o auxílio emergencial e o Bolsa Família não são cumulativos. Assim, o beneficiário terá acesso ao benefício de valor mais alto.

VALOR DO BENEFÍCIO

O valor do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo este formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150; 
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

CONFIRA O CALENDÁRIO COMPLETO

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