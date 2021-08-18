Bolsa Família: 5ª parcela do auxílio emergencial é paga; veja calendário

A Caixa Econômica Federal deposita nesta quarta-feira (18) a quinta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Confira os calendários com as datas de saque de cada um dos grupos abaixo.
Os valores podem chegar a R$ 375, dependendo da composição familiar, e serão depositados por meio do cartão do programa, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário do NIS.
Como em outros meses, o auxílio emergencial e o Bolsa Família não são cumulativos. Assim, o beneficiário terá acesso ao benefício de valor mais alto.
VALOR DO BENEFÍCIO
O valor do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo este formato:
- Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.