BBBs e ex-brothers criam negócios para irem além do R$ 1,5 milhão

Rafael Licks, Arthur Piccoli, André Martinelli e Juliana Brandão (Reprodução/ Instagram) Crédito: Montagem A Gazeta

A busca por sucesso, fama e uma vida de milionário para quem aceita entrar no Big Brother Brasil vai muito além de se manter no jogo para sair com o prêmio de R$ 1,5 milhão. Muitos confinados, alguns anteriormente anônimos, mesmo antes de entrar na casa mais vigiada do país, criam negócios para serem tocados enquanto são acompanhados 24 horas por dia.

A ideia é aproveitar a fama que o programa da Rede Globo, exibido pela TV Gazeta todos os dias após a novela das nove, para atrair consumidores para produtos e serviços, muitos que são negociados pelas redes sociais dos brothers e depois ex-BBBs.

Participante do "BBB 21", Juliette Freire é maquiadora profissional Crédito: TV Globo/ Reprodução

Todos entram sabendo que apenas um candidato vai ganhar o prêmio máximo, por isso a veia empreendedora é colocada a prova. A 21ª edição do Big Brother Brasil, que começou em janeiro, já está na reta final e tem deixado expectativa de lucro alto entre aqueles que estão na casa e mesmo entre aqueles que já saíram do programa.

Ainda disputando o jogo e sem saber como estão as coisas no mundo real, o capixaba Arthur Picoli já ganhou cerca de R$ 100 mil com publicidades e também com o curso Strong Abs, treinos on-line para fortalecimento do abdômen e melhora postural, segundo o jornal Metrópoles.

A técnica foi criada pelo capixaba e ele lançou as aulas digitais alguns dias antes de entrar no reality show. E ele não é o único que aproveitou os “15 minutos” de fama dentro do programa para ganhar dinheiro empreendendo.

Ele ainda tem sido conseguido aparecer nas mídias de algumas marcas que são patrocinadoras do BBB, como Avon e C&A, que compartilham fotos e vídeos do crossfiteiro usando os produtos de beleza dentro da casa ou vestindo as roupas da loja de departamento.

Arthur que é de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, espera aproveitar depois as redes sociais para ganhar mais dinheiro. Hoje, ele acumula 2 milhões de seguidores no Instagram e 240 mil pessoas no Twitter.

Arthur Picoli, educador físico capixaba que está no BBB 21, na Globo. Ele é natural de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli

Na atual edição, favorita para levar o prêmio por conta do seu carisma, a paraibana Juliette Freire já deve sair do Projac com diversos contratos. Advogada e maquiadora, a nordestina é hit em todo o país. Já é considerada uma das mais influentes personalidades do mundo e tem mais de 21 milhões de seguidores em seu Instagram.

Apesar de ter seu jeito simpático e verdadeiro que arrebatou o coração dos brasileiros, o trabalho feito nas redes da paraibana também tem atraído grandes marcas. A própria Globo já tem planos para Juliette devido ao seu potencial econômico e de gerar audiência.

Segundo também o site Metrópoles, a empresa de Juliette já tem recebido propostas para fazer stories das marcas nas redes sociais da BBB após ela sair do programa. O serviço deve custar pelo menos uns R$ 30 mil.

Além da beleza, Juliette tem sido vista como alguém que foge dos padrões, o estilo de vestir, a maquiagem perfeita tem atraído patrocinadores das áreas de vestuário, beleza e até alimentação.

Quem também está sendo alvo de marcas e está apostando no trabalho nas redes sociais é a atriz Carla Diaz, a ex-chiquitita. Após sair do BBB, ela já emendou uma série de trabalhos fotográficos e ainda foi contratada pela Americanas para fazer uma live para vender produtos da loja.

Pegando “carona” na fama, a lista de ex-BBBs que abriram empresas ou expandiram negócios que já tinham é grande. Flayslane, do BBB 20, lançou a sua marca de roupas, chamada Dinamarquesa, como peças que são desenhadas e pensadas por ela.

A digital influencer Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, também da edição 20, já tinha carreira como maquiadora na internet e uma linha própria de maquiagem. Hoje, com 14,5 milhões de seguidores no Instagram, Bianca se descreve como “business woman” - mulher de negócios - e se divide entre gerenciar os lançamentos dos seus produtos de maquiagem e linha para o cabelo.

Rafael Licks não nasceu no Estado, mas morava em Vitória quando entrou no BBB 15. O ex-brother criou uma marca de alimentos congelados e hoje é chef de cozinha. Aos 27 anos de idade, ele já participou do programa Netflix na Cozinha, no canal de Youtube do streaming, e também faz sucesso com vídeos de receita no TikTok, com mais de 21 milhões de curtidas.

Conhecida como a "roqueira do BBB 5", Juliana Brandão participou da mesma edição que Jean Wyllys e Grazi Massafera. A capixaba tornou-se fotógrafa e abriu uma agência de fotografia que também oferece Workshop para fotógrafos. Atualmente, tem pouco mais de 30 mil seguidores em seu perfil profissional de fotografia.

A ex-BBB e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram @bianca

EX-BBB OU NÃO, TODO MUNDO PODE TER UM NEGÓCIO PRÓPRIO

O consultor de Marketing, Eurípedes Pedrinha, aponta que 98% dos empreendimentos do Brasil são micro e pequenas empresas. A pandemia obrigou muitos desses negócios a fecharem as portas, mas, por outro lado, as vendas on-line tiveram um forte crescimento, o que abriu as portas para que novos modelos de negócios totalmente digitais surgissem.

"O período da pandemia afetou muitas empresas que não estavam preparadas para uma atuação distante dos seus clientes, de modo remoto. Para empreendedores que buscam oportunidades, a pandemia abriu um precedente. Hoje, o meio digital, o atendimento on-line, a prestação de serviços remotos se tornaram uma realidade mais presente no nosso dia a dia, uma vez que muito mais pessoas tiveram que experimentar compras pela internet e serviços a distância" Eurípedes Pedrinha - Consultor de Marketing

Para ele, as barreiras de entrada para um negócio digital são menores, e por isso se torna mais fácil empreender. Mas para se diferenciar no meio de tanta concorrência é preciso criar um bom relacionamento entre marca e cliente.

No BBB nós conhecemos as personalidades dos brothers, e por isso podemos ser atraídos a comprar produtos e serviços oferecidos por eles. Quem vê o físico do capixaba Arthur, confia que seus serviços de personal trainer, mesmo em um curso on-line, vão oferecer resultados. Mas, para quem não pode contar com a visibilidade da televisão para vender, o jeito é criar esse relacionamento pelas redes sociais.

Para Eurípedes Pedrinha, humanizar a marca é um dos caminhos para criar uma relação próxima e de confiança. “Empreender daqui para frente vai depender muito mais dos canais digitais. Para os empreendedores humanizarem os seus negócios, eles precisam se relacionar com quem segue eles. Coisas pequenas como responder rápido, dar respostas claras, tentar ser proativo enviando informações sem que o cliente precise buscar isso.” afirma o consultor.