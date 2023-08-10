Banestes quer lançar cartão de crédito corporativo até 2024

“Nós finalizamos toda a transformação do nosso antigo Banescard para o Banescard Visa e, agora, vão ser agregados novos produtos. Então, a gente espera, em breve, lançar o cartão corporativo Banescard Visa; vamos ver para o segundo semestre ou primeiro trimestre de 2024”, declarou o diretor–presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

Agência Banestes, Jucutuquara, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (10), durante apresentação dos resultados do primeiro semestre de 2023, período em que o Banco do Estado do Espírito Santo registrou lucro líquido de R$ 185 milhõe s — o maior patamar semestral em sua história e um crescimento de 1,7% contra o mesmo período do ano passado.

Durante a apresentação, Casagrande destacou que o resultado histórico é atribuído a uma série de fatores, entre eles, parcerias em áreas como seguridade, previdência, consórcios e também com a Visa.

“Nós já substituímos todos os cartões Banescard antigos, não tem mais o Banescard bandeira própria circulando, hoje é só o Banescard Visa. E a gente fez essa parceria justamente para poder oferecer para o nosso cliente um produto que ele possa utilizar no mundo inteiro, não só no Espírito Santo.”

Hoje, o banco conta com mais de 1,4 milhão de clientes, sendo 1,3 milhão de Pessoa Física (PF) e 76 mil, Pessoa Jurídica (PJ).

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