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Banestes quer lançar cartão de crédito corporativo até 2024

Banco, que registrou lucro líquido de R$ 185 milhões no primeiro semestre de 2023, espera lançar alternativa para empresas nos próximos meses
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 ago 2023 às 16:01

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 16:01

Depois de substituir os antigos cartões Banescard por uma nova família de cartões em parceria com a bandeira Visa, o Banestes  espera lançar, até 2024, uma opção de cartão de crédito corporativo para empresas.
“Nós finalizamos toda a transformação do nosso antigo Banescard para o Banescard Visa e, agora, vão ser agregados novos produtos. Então, a gente espera, em breve, lançar o cartão corporativo Banescard Visa; vamos ver para o segundo semestre ou primeiro trimestre de 2024”, declarou o diretor–presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.
Banestes
Agência Banestes, Jucutuquara, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A informação foi divulgada nesta quinta-feira (10), durante apresentação dos resultados do primeiro semestre de 2023, período em que o Banco do Estado do Espírito Santo registrou lucro líquido de R$ 185 milhões — o maior patamar semestral em sua história e um crescimento de 1,7% contra o mesmo período do ano passado.
Durante a apresentação, Casagrande destacou que o resultado histórico é atribuído a uma série de fatores, entre eles, parcerias em áreas como seguridade, previdência, consórcios e também com a Visa.
“Nós já substituímos todos os cartões Banescard antigos, não tem mais o Banescard bandeira própria circulando, hoje é só o Banescard Visa. E a gente fez essa parceria justamente para poder oferecer para o nosso cliente um produto que ele possa utilizar no mundo inteiro, não só no Espírito Santo.”
Hoje, o banco conta com mais de 1,4 milhão de clientes, sendo 1,3 milhão de Pessoa Física (PF) e 76 mil, Pessoa Jurídica (PJ).

Marca histórica

Além disso, o Banestes espera alcançar, em setembro, a marca de R$ 1 bilhão em recursos emprestados por meio do programa de microcrédito da instituição, desde o lançamento, há vinte anos. O valor médio dos empréstimos é de R$ 6 mil.

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