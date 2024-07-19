Banestes oferece R$ 1 bilhão em crédito para produtores rurais

Agência Banestes, Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Banestes anunciou a oferta de crédito para produtores e cooperativas rurais que alcança a cifra de R$ 1 bilhão até o ano que vem. O financiamento é oferecido pelo Plano Safra 2024/2025 e visa ao fortalecimento das atividades agrícolas e de pecuária já consolidadas, além de incentivar novas culturas e criações.

O crédito da nova Safra estará disponível para financiar a compra de insumos, tratos de cultivo e demais custos para a manutenção da atividade agrícola ou pecuária, bem como a aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, aquisição de animais, renovação e implantação de lavouras, construção e reformas, eletrificação e, inclusive, a implantação de sistemas para a geração e distribuição de energia produzida a partir de fontes renováveis, além de equipamento e demais itens relacionados a sistemas de conectividade no campo, entre outros fins.

Para o custeio, as taxas partem de 2% ao ano. As linhas de investimento têm possibilidade de parcelamento em até dez anos, a depender da cultura explorada. O Banestes espera alcançar excelentes resultados com a nova Safra, conforme cita o diretor-presidente do banco, Amarildo Casagrande.

“Encerramos a Safra anterior, 23/24, com um crescimento de 60% do volume de liberações em relação à Safra de 22/23, com incremento de 70% na receita. Com isso, temos uma excelente expectativa para esta nova Safra", enfatizou Amarildo Casagrande.

As linhas

As linhas de Crédito Rural oferecidas pelo Banestes têm condições especiais, com taxas reduzidas e subsidiadas, que proporcionam aos produtores de todos os portes o custeio da produção e o investimento na atividade produtiva, aumentando a competitividade.

A linha adequada é definida conforme o projeto a ser financiado. De acordo com a orientação do gerente de Crédito Rural e para Investimentos do Banestes, Fernando Aloquio, o primeiro passo que o produtor rural deve seguir é procurar o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) ou o escritório técnico terceirizado de confiança para buscar orientações e elaboração do projeto.

“O Banestes conta com escritórios técnicos credenciados em todo o Espírito Santo e também agências orientadas para prestar todo o apoio e atendimento ao produtor rural", frisou.

Aloquio explicou ainda que para a liberação do crédito, o Banestes vai verificar a regularidade socioambiental da propriedade. “E existe a possibilidade de desconto na taxa contratada, caso o produtor apresente regularidade no Cadastro Ambiental Rural ou comprove a aplicação de alguma prática sustentável em sua propriedade", completou.

Para solicitar recursos, o banco informou que o agricultor deverá entrar em contato com a agência Banestes de sua região. O atendimento estará apto a orientá-lo na escolha da linha de crédito que melhor atende à finalidade desejada. É importante que o produtor rural observe, além da taxa de juros da operação, se o valor e o prazo são adequados para a finalidade desejada. Todas as informações serão fornecidas no momento do atendimento.

Linhas de Crédito Rural Banestes (condições vigentes até 30/06/2025)

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura (Pronaf)

Finalidade: Custeio agrícola e pecuário.

A quem se destina: Pequenos produtores e agricultores familiares enquadrados no Pronaf.

Taxa de juros: de 2%a.a. a 6%a.a., dependendo da cultura

Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp)

Finalidade: Custeio agrícola e pecuário.

A quem se destina: Produtores de médio porte enquadrados no Pronamp

Taxa de juros: 8%a.a.

Linha de crédito demais produtores

Finalidade: Custeio agrícola e pecuário.

A quem se destina: Demais produtores rurais

Taxa de juros: 12%a.a.

Linha de Crédito de Investimento

Finalidade: Investimento agrícola e pecuário. Formação de lavoura, aquisição de trator, máquina, equipamento, veículo e investimento em empresa ligada ao agroturismo.

A quem se destina: Produtores rurais, independente do porte do produtor.

Prazo: Até 10 anos, dependendo do bem financiado e/ou projeto técnico elaborado.

Linha de crédito de comercialização

Finalidade: Comercialização agrícola e pecuária.

A quem se destina: Empresa na cadeia de comercialização de produtos agrícolas ou pecuários, trazendo algum beneficiamento ao produto.

Prazo: Até 2 anos, dependendo da cadeia de atuação e/ou projeto técnico elaborado.

Linha de Crédito de Industrialização

Finalidade: Industrialização agrícola e pecuária.

A quem se destina: Indústria na cadeia de beneficiamento de produtos agrícolas ou pecuários.

Prazo: Até 3 anos, dependendo da cadeia de atuação e/ou projeto técnico

Funcafé - Crédito de Comercialização



Finalidade: Financiar a aquisição de café, conceder ao produtor rural e as suas cooperativas recursos financeiros em valor equivalente à quantidade de produto armazenado para possibilitar a venda futura em melhores condições de mercado.

A quem se destina: Cafeicultores e suas cooperativas de produção agropecuária.

Taxa de juros: 11%a.a.

Prazo: Até 12 meses.

Funcafé - Financiamento para Aquisição de Café (FAC)

Finalidade: Financiar a aquisição de café.

A quem se destina: Indústria torrefadora de café, indústrias de café solúvel, beneficiadores de café, exportadores e cooperativas de cafeicultores que exerçam as atividades de beneficiamento, torrefação ou exportação de café.

Taxa de juros: 11%a.a.

Prazo: Até 12 meses.

Funcafé - Crédito para Capital de Giro para Indústrias de Café Solúvel e Torrefação de Café e para Cooperativa de produção

Finalidade: Capital de Giro.

A quem se destina: Indústrias de café solúvel e de torrefação de café e cooperativas de produção.

Taxa de juros: 11%a.a.

Prazo: Até 24 meses.