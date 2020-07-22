Bancada do ES avalia reforma tributária de Guedes como incompleta

Sérgio Vidigal (PDT) - deputado federal

A proposta do governo é uma boa sinalização de que o Planalto quer participar da discussão da reforma tributária. As duas propostas que já estão em tramitação na Câmara e no Senado são mais amplas, porque abarcam impostos estaduais e municipais também, além dos federais propostos agora pelo governo. É certo que o Brasil precisa de uma simplificação tributária. Ao longo de 31 anos, foram mais de 390 mil normas editadas em todo Brasil. Um emaranhado de leis que dificulta o empreendedor a se desenvolver. Acredito que a proposta do governo é bem recebida e retoma a discussão de uma ampla reforma, que trate não só da simplificação como também das desonerações.

"O projeto do governo vai no caminho certo, na construção de um imposto sobre valor agregado no país. Ele é um primeiro passo. A grande questão é que ele mantém algumas desonerações, como a da cesta básica, e ele é incompleto: o grande problema da tributação sobre consumo brasileiro está no ICMS, que é estadual. Por isso sou um defensor da PEC 45, que é completa e envolve os cinco grandes impostos sobre consumo no Brasil, e com ela se tira a isenção da cesta básica e vai dar diretamente para a pessoa pobre a devolução do imposto. Acredito que deveríamos avançar com o que a PEC 45 diz, que é mais completa."

Defendo a reforma tributária, inclusive mais ampla, no entanto, a proposta entregue pelo governo ainda não foi discutida com profundidade para que tomemos posição. O sistema tributário brasileiro precisa ser desburocratizado. Neste momento em que buscamos soluções para a recuperação econômica é incontestável a necessidade de reestruturação do nosso modelo de arrecadação de impostos, para que se torne mais justo, eficiente e com menos peso do Estado sobre o cidadão.

Queremos discutir melhor a proposta de reforma tributária, pois, ao nosso ver, uma reforma para ser justa tem que cobrar mais de quem ganha mais e cobrar menos de quem ganha menos. E o que o governo propõe não resolve essa equação. Queremos justiça tributária. Para isso, por exemplo, as micro e pequenas empresas têm que pagar menos. Para além disso, é preciso discutir a repartição desses recursos para fortalecer, especialmente, os municípios brasileiros, debater a tributação das grandes heranças e grandes fortunas, bem como a contribuição do lucro líquido dos bancos.

"Claramente, é uma proposta insuficiente, pois só trata de dois tributos federais: o Cofins e o PIS. Não aborda questões essenciais como Imposto de Renda, imposto sobre produtos industrializados, impostos sobre dividendos, não faz qualquer menção sobre taxação de grandes fortunas e não trata do ICMS e ISS, que são impostos estaduais e municipais, mas que poderiam ser objeto de PEC. O governo, mais uma vez, é omisso diante de sua responsabilidade. Com a desculpa de ter um objetivo desburocratizante, a reforma não reduz impostos e deixa de cuidar dos mais pobres, e pior: favorece os bancos, que terão alíquota de apenas 5,9%, enquanto os demais pagarão 12%. Por isso, dizemos que nossa matriz tributária é regressiva, por cobrar mais dos que ganham menos. Portanto, essa reforma proposta hoje é ineficiente e não reduz desigualdade."

O texto chegou há pouco no Congresso Nacional. Vejo com bons olhos essa proposta e vou apoiar o governo Bolsonaro nessa importante ação de mudanças no sistema tributário brasileiro.

"Atualmente, o país conta com uma carga tributária enorme e isto precisa ser revisto, porque prejudica muito o setor produtivo e impede, muitas vezes, o crescimento das empresas. Esta reforma precisa ser pensada de forma a melhorar as condições de atuação dos empreendedores, sem o aumento ou o surgimento de novos impostos. Além disso, é preciso diminuir a burocracia. Hoje, no país, quem ganha menos é quem mais sofre com a carga tributária e isso precisa ser corrigido."

"O Projeto de Lei 3887/2020, que foi protocolado hoje pelo Poder Executivo Federal, institui a CBS, considero de grande importância para toda a sociedade, em especial por reduzir a quantidade de impostos. O PL integrará as propostas que ainda virão de reforma tributária em discussão no Congresso Nacional. Estarei apoiando, porque considero fundamental para fortalecer a economia e o desenvolvimento do nosso país."