Auxílio emergencial: veja o calendário das três parcelas extras

O governo federal e a Caixa anunciaram na tarde desta quinta-feira (12) o calendário de pagamento das três parcelas extras do auxílio emergencial de 2021. Inicialmente previsto para ser pago em quatro vezes, o governo ampliou a ajuda por três meses e vai depositar ainda a quinta, sexta e sétima rodada de pagamentos, com depósitos até outubro.
A Caixa seguirá pagando primeiro os beneficiários do Bolsa Família e depois os inscritos, que primeiro recebem através do aplicativo Caixa Tem e só depois podem realizar saques e transferências.
Os valores pagos continuam variando de R$ 150 a R$ 375, a depender da composição familiar, conforme abaixo:
- Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.