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Auxílio emergencial: veja o calendário das três parcelas extras

Governo federal divulgou nesta quinta-feira (12) o cronograma da quinta, sexta e sétima rodada de pagamentos, que vão até outubro. Valores continuam variando entre R$ 150 e R$ 375

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2021 às 17:37
Auxílio Emergencial do governo federal
Auxílio Emergencial do governo federal Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
governo federal e a Caixa anunciaram na tarde desta quinta-feira (12) o calendário de pagamento das três parcelas extras do auxílio emergencial de 2021. Inicialmente previsto para ser pago em quatro vezes, o governo ampliou a ajuda por três meses e vai depositar ainda a quinta, sexta e sétima rodada de pagamentos, com depósitos até outubro.
A Caixa seguirá pagando primeiro os beneficiários do Bolsa Família e depois os inscritos, que primeiro recebem através do aplicativo Caixa Tem e só depois podem realizar saques e transferências.

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Os valores pagos continuam variando de R$ 150 a R$ 375, a depender da composição familiar, conforme abaixo:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

VEJA O CALENDÁRIO COMPLETO

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