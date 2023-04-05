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Concurso 2780

Apostador do Espírito Santo leva mais de R$ 1 milhão na Lotofácil

Sortudo de Nova Venécia está entre os quatro que acertaram os 15 números e vão dividir o maior prêmio do sorteio realizado na noite dessa terça-feira (4)

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 09:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 abr 2023 às 09:32
Cidade de Nova Venécia
Cidade de Nova Venécia Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Nova Venécia
Um apostador de Nova Venécia levou R$ 1.146.174,41 no concurso 2780 da Lotofácil sorteado na noite dessa terça-feira (4). O sortudo e outras três pessoas acertaram as quinze dezenas. Os números sorteados foram: 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24.
Além do apostador de Nova Venécia, apostadores de Anápolis, em Goiás, além de  São Paulo capital e Itapetininga, no mesmo Estado, também acertaram as 15 dezenas e vão receber a mesma quantia.
Em todo o país, 1.403 apostas bateram na trave e fizeram 14 acertos. O prêmio para esse grupo será mais modesto e ficou em R$ 412,81.

Sorte segue no ES

A aposta vencedora em Nova Venécia mostra que a sorte continua rondando o Espírito Santo. No início de março, um apostador de Vila Velha levou mais de R$ 33 milhões. No dia 19, um outro felizardo faturou mais de 500 mil no Dia de Sorte. No dia 25, uma aposta feita em Vila Velha ganhou o prêmio de quase R$ 8 milhões na Quina.
Para os capixabas que quiserem aproveitar o momento, o sorteio da Lotofácil desta quarta-feira (5) está estimado em R$ 1.500.000,00. A aposta mínima custa R$ 2,50 e pode ser realizada nas loterias, no Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa. 

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