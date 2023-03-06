Prêmio da Mega-Sena pode render R$ 193 mil/mês a sortudo de Vila Velha

Duas coisas são certas sobre o apostador de Vila Velha que levou mais de R$ 33 milhões na Mega-Sena do último sábado (4): ele é sortudo e não vai precisar trabalhar tão cedo. Com esse montante é possível viver por muitos anos apenas com a renda dos investimentos ou até virar um magnata dos imóveis, comprando 13 apartamentos no prédio mais alto do Espírito Santo.
Apesar de ser uma boa quantia, chegando ao total de R$ 33.139.056,49, o dinheiro é finito, como diz o especialista em investimentos Marcel Lima. Ele explica que para saber a rentabilidade real que o vencedor terá é importante fazer os cálculos considerando as perdas com a inflação.
"Embora tivéssemos uma taxa de juros Selic acumulada de 12,39% em 2022, fechamos o ano passado com uma taxa de juros real (acima da inflação) perto de 8%", considera. "Além disso, o cenário de hoje pode não ser um bom espelho do cenário de juros no futuro. Neste caso, é sempre prudente considerar um juro real bem menor, na casa dos 3% ao ano, quando estamos tratando de renda passiva", avalia.
Com a atual taxa de juros real em cerca de 7% no Brasil, o apostador pode obter uma rentabilidade de R$ 2.319.733,95 ao ano – o equivalente a R$ 193.311,16 ao mês. "O ideal é não considerar essa taxa, relativamente alta, para sempre", pontua Marcel Lima. Considerando a taxa real mais conservadora em 3% ao ano, o rendimento cai para R$ 994.171,69 por ano e R$ 82.847,64 por mês.
O apostador pode optar ainda por deixar o dinheiro na poupança, mas nesse caso, o rendimento pode ser menor e eventualmente até perder em poder de compra. "A rentabilidade da poupança no ano passado ficou em 7,89%, e a inflação em 5,79%. Então, tivemos juros real na poupança de cerca de 2%, mas nem sempre é assim", analisa.
Com os mais de R$ 33 milhões, outra possibilidade seria comprar 13 apartamentos no maior prédio do Espírito Santo, localizado no Jockey de Itaparica, na cidade do vencedor. O preço mínimo das unidades está em R$ 2,3 milhões, mas se quiser partir para o campo dos imóveis, a orientação é considerar os custos de manutenção, além de taxas, como a de condomínio.
Marcel Lima recomenda ainda que, após receber o prêmio, o vencedor procure um profissional de investimentos para conseguir manter uma vida confortável e não acabar com todo o dinheiro. "Hoje, a gente tem assessores de investimentos em corretoras de valores ou profissionais da área em bancos também. Embora seja um montante grande, ele é finito", finaliza.