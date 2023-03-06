Prêmio da Mega-Sena pode render R$ 193 mil/mês a sortudo de Vila Velha

Apesar de ser uma boa quantia, chegando ao total de R$ 33.139.056,49, o dinheiro é finito, como diz o especialista em investimentos Marcel Lima. Ele explica que para saber a rentabilidade real que o vencedor terá é importante fazer os cálculos considerando as perdas com a inflação.

"Embora tivéssemos uma taxa de juros Selic acumulada de 12,39% em 2022, fechamos o ano passado com uma taxa de juros real (acima da inflação) perto de 8%", considera. "Além disso, o cenário de hoje pode não ser um bom espelho do cenário de juros no futuro. Neste caso, é sempre prudente considerar um juro real bem menor, na casa dos 3% ao ano, quando estamos tratando de renda passiva", avalia.

Com a atual taxa de juros real em cerca de 7% no Brasil , o apostador pode obter uma rentabilidade de R$ 2.319.733,95 ao ano – o equivalente a R$ 193.311,16 ao mês. "O ideal é não considerar essa taxa, relativamente alta, para sempre", pontua Marcel Lima. Considerando a taxa real mais conservadora em 3% ao ano, o rendimento cai para R$ 994.171,69 por ano e R$ 82.847,64 por mês.

O apostador pode optar ainda por deixar o dinheiro na poupança, mas nesse caso, o rendimento pode ser menor e eventualmente até perder em poder de compra. "A rentabilidade da poupança no ano passado ficou em 7,89%, e a inflação em 5,79%. Então, tivemos juros real na poupança de cerca de 2%, mas nem sempre é assim", analisa.

Projeto do Taj Home Resort, o prédio em construção que será o mais alto do Espírito Santo Crédito: Grand Construtora