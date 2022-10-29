Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça

Aposentados e pensionistas do INSS no ES vão receber R$ 36 milhões em atrasados

De acordo com a Corte, que atende ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo, o montante será depositado no mês que vem para quitar a dívida da Previdência em 5.848 processos.

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 13:56

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

29 out 2022 às 13:56
Cerca de 2,3 mil aposentados e pensionistas do INSS, no Espírito Santo, que entraram na Justiça e ganharam a ação vão receber R$ 36 milhões em pagamentos atrasados. As ações foram julgadas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) em setembro.
De acordo com a Corte, que atende ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo, o montante será depositado no mês que vem para quitar a dívida da Previdência em 5.848 processos.
Segurados da Previdência Social que precisam passar por perícia médica poderão cadastrar a documentação médica por meio do aplicativo Meu INSS, para que a avaliação do atestado seja feita de forma remota por perito médico federal.
Pagamentos serão feitos a aposentados e pensionistas que entraram na Justiça contra o INSS Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Em setembro, outros 4.854 segurados do INSS também foram contemplados com R$ 818.201.539. O total recebido varia de acordo com cada processo.
Em junho deste ano, ao todo, 2.470 beneficiários capixabas foram contemplados e receberam o pagamento de até 60 salários mínimos, correspondente a R$ 72,7 mil, via Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

Saiba mais:

Quem tem direito aos atrasados?

- Tem direito aos atrasados os segurados que processaram o INSS e ganharam a ação e cuja data da ordem de pagamento do juiz — chamada de autuação — seja algum dia do mês de maio. 

- É preciso que o processo seja de até 60 salários mínimos, chamado de RPV (Requisição de Pequeno Valor), o que dá R$ 72.720 neste ano.

- Para receber, a ação tem que ter chegado totalmente ao final, sem nenhuma possibilidade de recurso por parte do INSS.

Ao que se refere o pagamento?

- As RPVs a serem pagas são referentes à concessão ou revisão de aposentadorias, pensões por morte, auxílios e BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Como saber se vou receber?

- A consulta para saber se terá os valores pode ser feita no site do TRF da região onde o processo foi analisado. Também é possível obter informações com o advogado da causa.

- Em geral, ações de até 60 salários mínimos não precisam de advogado para serem propostas.

- É possível saber informações por número do processo, pelo número da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do advogado ou pelo CPF do segurado.

- Para saber se vai receber neste lote, é preciso observar as datas. São pagas no final de junho até o início de julho as RPVs cuja "Data protocolo TRF" seja algum dia de maio de 2022.

- Após o pagamento, aparecerá "pago total ao juízo".

- O dinheiro cairá na conta aberta pelo tribunal no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal.

Qual é a previsão de pagamento?

- O montante será depositado no mês que vem.

- Os saques vão estar disponíveis a partir do 5° dia útil de dezembro

LEIA MAIS 

Agências do INSS estarão fechadas nesta sexta e na próxima quarta

INSS amplia concessão de auxílio-doença sem perícia

Segurado do INSS pode abrir mão de cota da pensão por BPC, decidem juizados

INSS inclui mais doenças em lista que paga auxílio sem carência

Pente-fino do INSS vai cortar aposentadoria, auxílio e BPC; entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aposentadoria INSS TRF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados