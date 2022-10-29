Aposentados e pensionistas do INSS no ES vão receber R$ 36 milhões em atrasados

Quem tem direito aos atrasados?



- Tem direito aos atrasados os segurados que processaram o INSS e ganharam a ação e cuja data da ordem de pagamento do juiz — chamada de autuação — seja algum dia do mês de maio.

- É preciso que o processo seja de até 60 salários mínimos, chamado de RPV (Requisição de Pequeno Valor), o que dá R$ 72.720 neste ano.

- Para receber, a ação tem que ter chegado totalmente ao final, sem nenhuma possibilidade de recurso por parte do INSS.



Ao que se refere o pagamento?



- As RPVs a serem pagas são referentes à concessão ou revisão de aposentadorias, pensões por morte, auxílios e BPC (Benefício de Prestação Continuada).



Como saber se vou receber?



- A consulta para saber se terá os valores pode ser feita no site do TRF da região onde o processo foi analisado. Também é possível obter informações com o advogado da causa.

- Em geral, ações de até 60 salários mínimos não precisam de advogado para serem propostas.

- É possível saber informações por número do processo, pelo número da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do advogado ou pelo CPF do segurado.

- Para saber se vai receber neste lote, é preciso observar as datas. São pagas no final de junho até o início de julho as RPVs cuja "Data protocolo TRF" seja algum dia de maio de 2022.

- Após o pagamento, aparecerá "pago total ao juízo".



- O dinheiro cairá na conta aberta pelo tribunal no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal.

Qual é a previsão de pagamento?



- O montante será depositado no mês que vem.

- Os saques vão estar disponíveis a partir do 5° dia útil de dezembro