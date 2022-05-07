Apagão na Claro? Usuários relatam instabilidade e falta de rede

Usuários da operadora Claro têm relatado problemas para acessar a internet móvel e para fazer e receber chamadas e SMS. As reclamações sobre a instabilidade nos serviços se intensificaram na noite desta sexta-feira (6) nas redes sociais e vão além do Espírito Santo.
É o que mostra o site Downdetector, que aponta um pico de reclamações entre às 17h e as 19h desta sexta. As localidades com mais relatos de problemas, segundo o site, são São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Vila Velha, Belo Horizonte, Fortaleza, Campinas e Curitiba.
Nas redes sociais, são várias as queixas referentes ao sinal da Claro. Essa não foi a primeira vez nesta semana. Desde domingo (1º), vários usuários têm reclamado da operadora na internet.
A reportagem de A Gazeta procurou a operadora Claro sobre o assunto, e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Nesses casos, além de reportar para a própria operadora, os consumidores afetados devem registrar o problema junto a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Para isso, basta baixar o aplicativo Anatel Consumidor ou fazer isso através do site, entrando com a sua conta gov.br.