Agências da Receita Estadual retomam atendimentos presenciais no ES

Agência da Receita Estadual em Vitória Crédito: Divulgação/Sefaz

De acordo com o gerente de Atendimento ao Contribuinte, o auditor fiscal Augusto Dibai, quem se dirigir às agências sem um agendamento será orientado a agendar um horário, mas não será atendido no mesmo instante.

"Dessa forma, nós conseguiremos manter a higienização do local, evitar um grande fluxo de pessoas nas agências e garantir que o atendimento seja seguro tanto para o contribuinte quanto para o atendente", comentou Dibai.

Apesar da retomada do atendimento presencial, nem todos os contribuintes precisarão ir até as agências. "Quando o contribuinte marca um horário o chefe da agência faz um contato inicial para saber qual será o foco do atendimento. É possível que o serviço seja feito pela internet, ou mesmo por telefone. Quem vai definir isso é o chefe da agência junto com o contribuinte", explica.

Os atendimentos nas agências da Receita Estadual seguirão nesse modelo até o dia 14 de maio, podendo ser alterado, caso algum município onde as agências estão instaladas entre em risco extremo de contágio para o coronavírus

O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, destacou a importância do retorno às atividades. "O atendimento remoto aos contribuintes é uma excelente medida e continuará sendo disponibilizado pela Sefaz. No entanto, para ampliar o acesso do contribuinte aos canais de atendimento, providenciamos com agilidade responsabilidade o retorno das atividades presenciais. Só é preciso lembrar que, neste momento, só será atendido que já tiver feito o agendamento", resumiu Pegoretti.