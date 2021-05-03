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Agências da Receita Estadual retomam atendimentos presenciais no ES

No entanto, para ser atendido será necessário fazer o agendamento através do site da Secretaria da Fazenda (Sefaz)

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2021 às 17:02
Agência da Receita Estadual em Vitória
Agência da Receita Estadual em Vitória Crédito: Divulgação/Sefaz
As agências da Receita Estadual do Espírito Santo retomaram o atendimento aos contribuintes de forma presencial nesta segunda-feira (03). No entanto, para ser atendido será necessário fazer o agendamento através do site da Secretaria da Fazenda (Sefaz).
De acordo com o gerente de Atendimento ao Contribuinte, o auditor fiscal Augusto Dibai, quem se dirigir às agências sem um agendamento será orientado a agendar um horário, mas não será atendido no mesmo instante.
"Dessa forma, nós conseguiremos manter a higienização do local, evitar um grande fluxo de pessoas nas agências e garantir que o atendimento seja seguro tanto para o contribuinte quanto para o atendente", comentou Dibai.

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Apesar da retomada do atendimento presencial, nem todos os contribuintes precisarão ir até as agências. "Quando o contribuinte marca um horário o chefe da agência faz um contato inicial para saber qual será o foco do atendimento. É possível que o serviço seja feito pela internet, ou mesmo por telefone. Quem vai definir isso é o chefe da agência junto com o contribuinte", explica.
Os atendimentos nas agências da Receita Estadual seguirão nesse modelo até o dia 14 de maio, podendo ser alterado, caso algum município onde as agências estão instaladas entre em risco extremo de contágio para o coronavírus.
O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, destacou a importância do retorno às atividades. "O atendimento remoto aos contribuintes é uma excelente medida e continuará sendo disponibilizado pela Sefaz. No entanto, para ampliar o acesso do contribuinte aos canais de atendimento, providenciamos com agilidade responsabilidade o retorno das atividades presenciais. Só é preciso lembrar que, neste momento, só será atendido que já tiver feito o agendamento", resumiu Pegoretti.
* Com informações da Sefaz

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