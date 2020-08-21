240 mil procuram trabalho no ES, mas não acham

"Embora seja possível observar alguns sinais de retorno da atividade econômica, a recuperação do mercado de trabalho ainda será mais demorada. Enquanto os dados do Caged mostraram uma redução no ritmo das demissões e uma aceleração das admissões no Espírito Santo, os dados da Pnad apontaram em outra direção, indicando que os efeitos negativos da pandemia ainda são significativos.

Mas há que se considerar a diferença entre essas pesquisas. O Caged fornece informações das empresas formalmente registradas e, por isso, abrange apenas os empregos formais. A Pnad, por ser uma amostra domiciliar, abrange também os trabalhadores informais. Essa pesquisa mais ampla retrata melhor o comportamento do mercado de trabalho. Os 240 mil desocupados no Espírito Santo representam um aumento em relação aos meses anteriores, ou seja, há uma continuidade na deterioração do mercado de trabalho.

Antes mesmo da pandemia, a taxa de desemprego já estava elevada. A crise só acelerou a migração de muitos trabalhadores para a informalidade. O contraste apresentado pela Pnad é que, apesar das expectativas de recuperação, ainda temos queda no número de ocupações, aumento do desalento e da subutilização do trabalho.

A estrutura do mercado de trabalho é mais frágil do que se pensava. Além disso, caso o auxílio emergencial seja extinto ou reduzido, muitos voltarão a procurar emprego. Caso a aceleração da economia não seja suficiente para absorver esses trabalhadores, o que é o cenário mais provável, haverá aumento da taxa de desemprego. Mesmo com o relaxamento das restrições, a recuperação da atividade econômica tem sido bastante lenta, ainda com poucos reflexos sobre o mercado de trabalho, considerando, é claro, o retrato mais amplo mostrado pela Pnad."