AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Criação de empregos em julho é notícia extraordinária, diz Guedes
Recuperação

Criação de empregos em julho é notícia extraordinária, diz Guedes

De acordo com o ministério da Economia, depois de quatro meses no vermelho, houve a abertura líquida de 131.010 empregos com carteira assinada em julho

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 16:02
Paulo Guedes diz que Senado deu péssimo sinal ao derrubar veto a reajustes
Guedes destacou que o resultado de julho decorreu de 1,043 milhão de admissões e 912.640 demissões. Crédito: Alan Santos/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou nesta sexta-feira (21), o primeiro resultado positivo no mercado de trabalho formal desde a chegada da pandemia de Covid-19 no País
Depois de quatro meses no vermelho, houve a abertura líquida de 131.010 empregos com carteira assinada em julho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados há pouco pelo Ministério da Economia.
"A criação de vagas de empregos em julho é notícia extraordinária e mostra que retomamos ritmo de criação de empregos. O resultado do Caged confirma a nossa hipótese de trabalho de que Brasil iria cair menos do que era previsto pelo mercado. As revisões das projeções estão confirmando que PIB brasileiro deve cair cerca de 4% neste ano", afirmou.
Guedes destacou que o resultado de julho decorreu de 1,043 milhão de admissões e 912.640 demissões. "O número de contratações e os dados sobre o consumo têm saído com padrão semelhante. A queda da atividade foi abrupta, retorno da economia é mais lento mas é seguro. O desempenho do Caged é um sinal de que economia pode ter mesmo recuperação em 'V'", completou.
O ministro confirmou ainda que o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) será renovado por mais dois meses. Ele destacou os 16 milhões de acordos celebrados no programa que permite a suspensão de contratos ou a redução de salários e jornada de trabalho.
"O BEm foi o programa mais efetivo do governo em termos de gastos, custando pouco mais de R$ 20 bilhões até agora, para preservar mais de 16 milhões de empregos. Por isso vamos estender o BEm por mais dois meses para continuar a preservar empregos na retomada", anunciou.
Guedes prometeu ainda que o governo anunciará na próxima terça-feira (25) o novo programa social do governo, o Renda Brasil, além do relançamento do contrato de emprego Verde Amarelo com novas regras.

Veja Também

País volta a contratar no mercado formal e cria 131 mil vagas em julho

Bolsonaro confirma que auxílio emergencial terá mais 4 parcelas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 03/08/2026
Ronival Moreira de Jesus, Ruan Moreira da Luz e Valdomiro Moreira de Jesus eram os trabalhadores que morreram no acidente
Desabamento que matou empresário e pedreiros no ES é investigado pela polícia
Imagem de destaque
Tribunal de Justiça, Sedu e Aracruz: 29 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados