4º lote do IR terá 82 mil contribuintes do ES; consulta abre nesta segunda

Recursos serão depositados apenas no dia 31 de agosto na conta do contribuinte Crédito: Siumara Gonçalves

dia 31 de agosto. Ao todo, eles receberão mais de R$ 100.944.511,30 em restituição do Fisco. Esse novo lote será pago a idosos, deficientes físicos e quem entregou a declaração até o dia 19 de junho. Receita Federal abre, nesta segunda-feira (24), a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2020 . O crédito bancário para 82.195 contribuintes no Espírito Santo será realizado no. Ao todo, eles receberão mais de R$ 100.944.511,30 em restituição do Fisco. Esse novo lote será pago a idosos, deficientes físicos e quem entregou a declaração até o dia 19 de junho.

Em todo o país, 4.479.172 contribuintes devem receber R$ 5,7 bilhões, em agosto. Desse total, R$ 248.630.681,67 referem-se ao número de contribuintes que têm prioridade legal, sendo 6.633 idosos acima de 80 anos, 36.155 entre 60 e 79 anos, 4.308 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 17.787 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. E, 4.414.289 não prioritários que entregaram a declaração até o dia 19 de junho.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet ( clicando aqui ). Na consulta à página da Receita, no Portal e-CAC, é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento.

A restituição ficará disponível no banco informado na hora da declaração durante um ano. Se o resgate não for feito nesse prazo, deverá requerê-la pela internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

A Receita também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do IRPF e situação cadastral do CPF. Com ele, é possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.