13° salário: saiba se usuários do Bolsa Família e BPC podem receber

O 13° salário é uma renda extra para o trabalhador Crédito: Divulgação

O benefício foi sancionado no dia 13 de julho de 1962 na Lei 4.090/1962 pelo então presidente da república João Goulart. Ele integra uma das chamadas cláusulas pétreas da Constituição Federal , por se tratar de uma garantia individual. Ou seja, não pode ser extinto por emenda constitucional e só pode ser ampliado, nunca reduzido. Além do Brasil, o 13° também existe na Argentina, Uruguai, México, Espanha, Itália e Portugal.

Beneficiário do BPC tem direito ao 13º?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é o direito de um salário mínimo a pessoas com mais de 65 anos ou com deficiência, independentemente da idade, com renda per capita familiar de até 1/4 do salário mínimo (atualmente, até R$ 320). Contudo, é importante reforçar que o BPC não é o mesmo que aposentadoria. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), diferentemente dos benefícios previdenciários, o BPC não paga 13º salário e não deixa pensão por morte.

Your browser does not support the audio element. 13º salário: saiba se usuários do Bolsa Família e BPC podem receber

E usuário do Bolsa Família recebe 13º?

A ideia de se pagar uma décima-terceira parcela do Bolsa Família já foi discutida algumas vezes no Congresso Nacional. No entanto, nunca avançou. Em 2019, no primeiro ano de mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), uma parcela extra foi paga, mas foi a única vez que isso aconteceu.

Em março deste ano, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, descartou retomar o pagamento de um 13º para beneficiários do Bolsa Família. "Como o nome diz, é uma bolsa. Ela não é um contrato de salário, de remuneração, nem na lógica do setor público, nem na lógica do empregado do setor privado", disse ele, na ocasião.

Quem tem direito ao benefício?

Segundo o advogado especialista em Direito do Trabalho Rafael Milhorato da Silva, se o funcionário for dispensado, ele tem direito ao pagamento proporcional aos meses trabalhados no ano em que foi demitido. "O 13° é um dos direitos mais básicos dos trabalhadores", ressalta. No caso de demissão por justa causa, no entanto, o trabalhador perde o direito ao pagamento.

No caso de funcionários temporários e outros contratados por tempo determinado, o advogado explica que depende do tipo de contrato. Alguém que ingressou na empresa por um contrato de experiência — que tem duração de 90 dias —, tem direito ao proporcional, já que esse é um tipo de contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Para alguns contratos de prestação de serviço ou autônomos não há previsão desse benefício.