Motoboy desaparece após sair para última entrega do dia na Serra

A família da vítima fez contato com a equipe da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), na manhã desta quinta-feira (12), e informou que o motoboy foi encontrado desnorteado, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Segundo os familiares ele estava machucado e alegou que teriam roubado a moto dele. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.