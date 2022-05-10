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Bairro Eldorado

Motoboy desaparece após sair para última entrega do dia na Serra

Segundo amigo de Diego Ribeiro Lyra, a esposa tentou contato com o celular do motoboy 30 minutos após ele avisar que faria a última entrega, mas o aparelho já estava desligado. Nesta quinta (12), a família informou que ele foi encontrado

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 18:04

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

10 mai 2022 às 18:04

Atualização

12/05/2022 - 1:22
A família da vítima fez contato com a equipe da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), na manhã desta quinta-feira (12), e informou que o motoboy foi encontrado desnorteado, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Segundo os familiares ele estava machucado e alegou que teriam roubado a moto dele. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
Um motoboy de 28 anos, que trabalhava para uma lanchonete de Eldorado, na Serra, desapareceu após sair para fazer uma entrega no mesmo bairro. Diego Ribeiro Lyra teria ligado para a esposa, na última sexta-feira (6), por volta das 23h, comunicando que faria a última entrega do dia, segundo informou um amigo da família. Após 30 minutos, a mulher tentou contato com o marido, mas o celular dele já estava desligado.
A moto que Diego pilotava, uma Honda CB 300, também não foi localizada. Bruno Torres, amigo da família, explicou para a reportagem de A Gazeta que o motoboy morava no bairro Eldorado, na Serra, há cerca de quatro meses e trabalhava com entrega de lanches.
Motoboy desaparece após fazer entrega na Serra
Motoboy desaparece após fazer entrega na Serra Crédito: Divulgação I Arquivo pessoal

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