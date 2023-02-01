Família busca por mineiro desaparecido há quase 20 dias no ES

Os familiares de Robson Rodrigues de Souza, de 27 anos, estão desesperados em busca de notícias dele. Natural de Lajinha, em Minas Gerais, ele foi visto pela última vez no dia 20 de janeiro, na Praia de Camburi, em Vitória, e, desde então, não apareceu.
Renata Rodrigues de Souza, irmã de Robson, informou à reportagem de A Gazeta que o irmão chegou a ser internado duas vezes por problemas com bebidas e drogas. Pelo fatos dos pais serem separados, Robson deixou a cidade de Lajinha - por opção do pai - para ficar com a mãe, que reside em Durandé, também em Minas Gerais.
"Apesar da mudança de cidade, todos os dias ele [o Robson] saía e voltava da casa da minha mãe. Até que chegou um dia que ele saiu e não voltou mais", contou Renata.
De acordo com Renata, a informação de que o irmão estava em Vitória foi dada por terceiros, quando ela recebeu um vídeo pelo WhatsApp que mostrava Robson na Praia de Camburi, com uma bermuda preta e sem camisa, além do cabelo e da barba ruivos. Segundo ela, Robson não avisou à mãe que viria para Vitória.
Atualização
06/02/2023 - 2:22
A irmã de Robson informou à reportagem que ele foi encontrado na última sexta-feira (3), em Coqueiral de Aracruz. Segundo ela, o irmão já está em casa e passa bem.