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Há quase 3 semanas

Família busca por advogado que desapareceu no Dia dos Pais em Vila Velha

Mick Elpidio Oliveira Rocha, de 51 anos, morava com os pais na Barra do Jucu e saiu de casa em 14 de agosto após uma discussão familiar, com a roupa do corpo e sem documentos
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

02 set 2022 às 18:52

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 18:52

Mick Elpidio Oliveira Rocha, de 51 anos, está desaparecido desde o dia 17 de agosto
Mick Elpidio Oliveira Rocha, de 51 anos, está desaparecido desde a noite do Dia dos Pais Crédito: Acervo familiar
Natural de Minas Gerais, o advogado Mick Elpidio Oliveira Rocha, de 51 anos, está desaparecido desde a noite do Dia dos Pais, data celebrada no último 14 de agosto. Segundo a família, ele morava com os pais na Barra do Jucu, em Vila Velha, e saiu de casa apenas com a roupa do corpo e sem documentos após uma discussão familiar.
Segundo a irmã Karinna Elpidio, Mick tem distúrbios mentais e a mãe deles, de 79 anos, está desesperada atrás de notícias do filho.  
Quem tiver qualquer informação a respeito de Mick Elpidio Oliveira Rocha pode entrar em contato por meio do Disque-Denúncia (181). A família também se colocou à disposição e disse que as ligações podem ser feitas para Karinna Elpidio, número (27) 99703-9867.

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