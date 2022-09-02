Família busca por advogado que desapareceu no Dia dos Pais em Vila Velha

Natural de Minas Gerais, o advogado Mick Elpidio Oliveira Rocha, de 51 anos, está desaparecido desde a noite do Dia dos Pais, data celebrada no último 14 de agosto. Segundo a família, ele morava com os pais na Barra do Jucu, em Vila Velha, e saiu de casa apenas com a roupa do corpo e sem documentos após uma discussão familiar.
Segundo a irmã Karinna Elpidio, Mick tem distúrbios mentais e a mãe deles, de 79 anos, está desesperada atrás de notícias do filho.
Quem tiver qualquer informação a respeito de Mick Elpidio Oliveira Rocha pode entrar em contato por meio do Disque-Denúncia (181). A família também se colocou à disposição e disse que as ligações podem ser feitas para Karinna Elpidio, número (27) 99703-9867.