Cuidadora de crianças desaparece após sair para ir à missa em Colatina

Dias após a reportagem, a família comunicou que a mulher foi encontrada e está bem, por isso a foto e o nome dela foram retirados da publicação. Detalhes sobre o que aconteceu não foram divulgados.

Uma cuidadora de crianças de 36 anos desapareceu após sair de casa para participar de uma missa em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo uma prima, a mulher mora no bairro Nossa Senhora Aparecida e saiu no último domingo (15) para ir à Igreja Matriz, no bairro São Silvano. "Ela estava vestindo um conjunto verde, sandália de salto médio e carregava uma bolsa rosa. Era habitual ela ir à igreja", relatou. Foi a última vez que ela foi vista.