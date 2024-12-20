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Mistério

Cuidadora de crianças desaparece após sair para ir à missa em Colatina

Familiares informaram que, na mesma noite do desaparecimento, testemunhas relataram ter visto a mulher acompanhada em um estabelecimento

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 12:38

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

20 dez 2024 às 12:38

Atualização

22/12/2024 - 9:30
Dias após a reportagem, a família comunicou que a mulher foi encontrada e está bem, por isso a foto e o nome dela foram retirados da publicação. Detalhes sobre o que aconteceu não foram divulgados.
Uma cuidadora de crianças de 36 anos desapareceu após sair de casa para participar de uma missa em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo uma prima, a mulher mora no bairro Nossa Senhora Aparecida e saiu no último domingo (15) para ir à Igreja Matriz, no bairro São Silvano. "Ela estava vestindo um conjunto verde, sandália de salto médio e carregava uma bolsa rosa. Era habitual ela ir à igreja", relatou. Foi a última vez que ela foi vista.
Familiares informaram que, na mesma noite do desaparecimento, testemunhas relataram ter visto a mulher acompanhada em um estabelecimento.  Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil. 

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