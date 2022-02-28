Até drones são usados em busca por idosa que desapareceu em Muniz Freire

Segundo Lyana Paulúcio, que é madrinha de casamento da idosa, Maria é aposentada, mas ainda trabalha com o marido como agricultora. “A última notícia é de que ela saiu com o celular dela e do marido. Por volta das 11h foi até a casa de uma vizinha, onde o marido estaria ali próximo trabalhando. Disseram que ele estava em outro lugar e ela saiu”, contou.