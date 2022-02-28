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Caparaó capixaba

Até drones são usados em busca por idosa que desapareceu em Muniz Freire

Maria das Graças de Oliveira Machado, de 70 anos, está desaparecida desde a tarde da última quinta-feira (24)

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 18:43

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 fev 2022 às 18:43
Desaparecimento de idosa no Caparaó mobiliza equipes de busca
Desaparecimento de idosa no Caparaó mobiliza equipes de busca Crédito: Divulgação

Atualização

01/03/2022 - 11:30
O coordenador da Defesa Civil de Muniz Freire informou que a idosa foi encontrada morta. O corpo foi recolhido pela Polícia Civil. Veja mais informações neste link.
O desaparecimento de uma idosa de 70 anos mobilizou o Corpo de Bombeiros e uma equipe de ações com cães de Vitória para Muniz Freire, na Região do Caparaó, neste fim de semana. Familiares e amigos pedem ajuda para encontrar Maria das Graças de Oliveira Machado, que sumiu na tarde da última quinta-feira (24).
Segundo Lyana Paulúcio, que é madrinha de casamento da idosa, Maria é aposentada, mas ainda trabalha com o marido como agricultora. “A última notícia é de que ela saiu com o celular dela e do marido. Por volta das 11h foi até a casa de uma vizinha, onde o marido estaria ali próximo trabalhando. Disseram que ele estava em outro lugar e ela saiu”, contou.
A idosa não retornou para casa nem foi mais vista . A família mora na localidade de Boa Esperança, a cerca de 8 quilômetros do Centro de Muniz Freire.

BUSCAS

Na manhã de sábado (26), o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) transportou a equipe do Batalhão de Ações com Cães até Muniz Freire, a fim de realizar buscas pela desaparecida. A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros também auxiliaram na ação.
De acordo com o município, a Defesa Civil utilizou até sobrevoo com drone, uma vez que o local é rodeado de mata. Segundo Lyana Paulúcio, as buscas foram suspensas na manhã desta segunda-feira (28) sem encontrar nenhum vestígio da idosa.
A família também registrou um boletim de ocorrência. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que não teria como atualizar o andamento das investigações uma vez que somente tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias.

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