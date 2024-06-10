Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

Aposentado desaparece no ES e família pede ajuda para encontrá-lo

Homem de 74 anos de idade tinha sido visto pela última vez na Reta da Penha, em Vitória
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

10 jun 2024 às 15:31

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 15:31

Atualização

11/06/2024 - 6:50
Após a publicação, o filho informou que o aposentado foi encontrado nas proximidades do Terminal de Carapina, na Serra, e já está com a família. Devido ao desfecho, as informações pessoais e imagem do idoso foram retiradas da matéria.
Um aposentado estava desaparecido desde a última quinta-feira (6) e a família pedia ajuda para encontrá-lo. Segundo informações repassadas pelo filho dele, o idoso havia sido visto pela última vez na Reta da Penha, em Vitória.
No boletim de ocorrência constava que o idoso possui problemas neurológicos diagnosticados. “Já fomos em busca dele em diversos lugares como hospitais, mas não o encontramos. Acredito que ele possa estar perdido sem saber onde está”, disse o filho.
O caso era investigado pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD).

Veja Também

O homem encontrado vivo em sótão do vizinho após 26 anos desaparecido

Filha tenta provar morte do pai desaparecido no mar do ES há 45 anos

Jovem desaparecido na Serra é encontrado morto com sinais de tortura

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos Grande Vitória Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados