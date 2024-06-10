Aposentado desaparece no ES e família pede ajuda para encontrá-lo

Atualização Após a publicação, o filho informou que o aposentado foi encontrado nas proximidades do Terminal de Carapina, na Serra, e já está com a família. Devido ao desfecho, as informações pessoais e imagem do idoso foram retiradas da matéria.

Um aposentado estava desaparecido desde a última quinta-feira (6) e a família pedia ajuda para encontrá-lo. Segundo informações repassadas pelo filho dele, o idoso havia sido visto pela última vez na Reta da Penha, em Vitória.

No boletim de ocorrência constava que o idoso possui problemas neurológicos diagnosticados. “Já fomos em busca dele em diversos lugares como hospitais, mas não o encontramos. Acredito que ele possa estar perdido sem saber onde está”, disse o filho.