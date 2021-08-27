"YouTube Kids": veja como criar perfil infantil no site ou aplicativo

Quando o assunto é o acesso à internet, uma das preocupações dos pais é com relação ao tipo de conteúdo que seus filhospoderão alcançar por meio da web. Pensando nisso, o YouTube — portal composto por vídeos diversos — criou o "YouTube Kids", uma plataforma gratuita, paralela ao aplicativo, que apresenta apenas conteúdos adequados para a faixa etária infantil. Os responsáveis pelos pequenos podem acessar essa plataforma por aplicativo no aparelho celular ou diretamente no portal da internet.
Se você ainda não conhece a plataforma, que promete deixar a tecnologia mais segura para as crianças e tranquilizar os pais, confira as orientações do comentarista do quadro CBN e Tecnologia, da CBN Vitória, Gilberto Sudré, que explica como instalar e configurar essa versão em tablets e celulares.
O especialista ressalta que, no novo aplicativo, segundo os desenvolvedores, existe um critério de avaliação que não permite que qualquer anúncio seja exibido para os pequenos. "O aplicativo tem uma política em que todas as propagandas são exibidas antes com recados animados, que afirmam que aquele conteúdo se trata de um anúncio", destaca.
Outra vantagem do aplicativo, segundo Sudré, é a possibilidade dele ser fixo na tela do celular, não permitindo que os pequenos acessem outros conteúdos ou dados importantes presentes no aparelho, além da função "timer". "Por meio de novos recursos disponíveis, os pais conseguem controlar o tempo que as crianças podem usar o aplicativo. Ao atingir o limite, a ferramenta trava, não permitindo mais o acesso".
Acompanhe a entrevista do comentarista à CBN Vitória:
Entrevista com Gilberto Sudré, do quadro CBN e a Tecnologia
COMO CRIAR UM PERFIL NO "YOUTUBE KIDS":
Ativar ou desativar o modo "pesquisa no YouTube Kids"
Primeiro o responsável pela criança deve acessar o site ou o aplicativo do YouTube Kids e clicar em “Sou pai/mãe”, informando sua data de nascimento para que a idade seja confirmada e aceita pelo site.
Após essa página, o usuário poderá escolher em continuar sem entrar na sua conta Google. Se continuar sem login, você poderá apenas escolher a faixa etária da criança. Caso escolha vincular sua conta Google, clique em “Adicionar uma nova conta” ou em “Fazer login”.
Após acrescentar todos os dados necessários e preencher o e-mail e senha, é preciso concordar com a Política de Privacidade da plataforma.
Em seguida, o usuário será direcionado para uma nova página, para criar o perfil da criança. No local, poderá selecionar uma foto de perfil e deverá inserir os dados de nome e idade. É opcional inserir o mês de nascimento, mas a plataforma afirma que isso oferece uma experiência adequada à idade.
Na próxima tela, os responsáveis devem escolher e filtrar o tipo que será mostrado para a criança. No computador, estão disponíveis três faixas etárias: pré-escolar (até 4 anos); crianças menores (de 5 a 8 anos); crianças maiores (de 9 a 12 anos).
Nesse último momento, o responsável deve decidir se deseja manter ativada ou desativada a pesquisa de títulos no perfil criado. Ao ativar a pesquisa, as crianças