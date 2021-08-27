"YouTube Kids": veja como criar perfil infantil no site ou aplicativo

Ativar ou desativar o modo "pesquisa no YouTube Kids"

Primeiro o responsável pela criança deve acessar o site ou o aplicativo do YouTube Kids e clicar em “Sou pai/mãe”, informando sua data de nascimento para que a idade seja confirmada e aceita pelo site.

Após essa página, o usuário poderá escolher em continuar sem entrar na sua conta Google. Se continuar sem login, você poderá apenas escolher a faixa etária da criança. Caso escolha vincular sua conta Google, clique em “Adicionar uma nova conta” ou em “Fazer login”.

Após acrescentar todos os dados necessários e preencher o e-mail e senha, é preciso concordar com a Política de Privacidade da plataforma.

Em seguida, o usuário será direcionado para uma nova página, para criar o perfil da criança. No local, poderá selecionar uma foto de perfil e deverá inserir os dados de nome e idade. É opcional inserir o mês de nascimento, mas a plataforma afirma que isso oferece uma experiência adequada à idade.

Na próxima tela, os responsáveis devem escolher e filtrar o tipo que será mostrado para a criança. No computador, estão disponíveis três faixas etárias: pré-escolar (até 4 anos); crianças menores (de 5 a 8 anos); crianças maiores (de 9 a 12 anos).