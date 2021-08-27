Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança para os pequenos

"YouTube Kids": veja como criar perfil infantil no site ou aplicativo

Gilberto Sudré, comentarista do quadro CBN e Tecnologia, explica como instalar e configurar essa versão para crianças em tablets e celulares

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 18:42

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

27 ago 2021 às 18:42
Criança se divertindo com tablet
Aplicativo intitulado de "Youtube Kids" é uma plataforma com recursos de segurança para crianças.  Crédito: Freepik
Quando o assunto é o acesso à internet, uma das preocupações dos pais é com relação ao tipo de conteúdo que seus filhospoderão alcançar por meio da web. Pensando nisso, o YouTube — portal composto por vídeos diversos — criou o "YouTube Kids", uma plataforma gratuita, paralela ao aplicativo, que apresenta apenas conteúdos adequados para a faixa etária infantil. Os responsáveis pelos pequenos podem acessar essa plataforma por aplicativo no aparelho celular ou diretamente no portal da internet.
Se você ainda não conhece a plataforma, que promete deixar a tecnologia mais segura para as crianças e tranquilizar os pais, confira as orientações do comentarista do quadro CBN e Tecnologia, da CBN Vitória, Gilberto Sudré, que explica como instalar e configurar essa versão em tablets e celulares.
O especialista ressalta que, no novo aplicativo, segundo os desenvolvedores, existe um critério de avaliação que não permite que qualquer anúncio seja exibido para os pequenos. "O aplicativo tem uma política em que todas as propagandas são exibidas antes com recados animados, que afirmam que aquele conteúdo se trata de um anúncio", destaca.
Outra vantagem do aplicativo, segundo Sudré, é a possibilidade dele ser fixo na tela do celular, não permitindo que os pequenos acessem outros conteúdos ou dados importantes presentes no aparelho, além da função "timer". "Por meio de novos recursos disponíveis, os pais conseguem controlar o tempo que as crianças podem usar o aplicativo. Ao atingir o limite, a ferramenta trava, não permitindo mais o acesso". 
Acompanhe a entrevista do comentarista à CBN Vitória: 
Entrevista com Gilberto Sudré, do quadro CBN e a Tecnologia

COMO CRIAR UM PERFIL NO "YOUTUBE KIDS":

Ativar ou desativar o modo "pesquisa no YouTube Kids"

Primeiro o responsável pela criança deve acessar o site ou o aplicativo do YouTube Kids e clicar em “Sou pai/mãe”, informando sua data de nascimento para que a idade seja confirmada e aceita pelo site.
Após essa página, o usuário poderá escolher em continuar sem entrar na sua conta Google. Se continuar sem login, você poderá apenas escolher a faixa etária da criança. Caso escolha vincular sua conta Google, clique em “Adicionar uma nova conta” ou em “Fazer login”.
Após acrescentar todos os dados necessários e preencher o e-mail e senha, é preciso concordar com a Política de Privacidade da plataforma.
Em seguida, o usuário será direcionado para uma nova página, para criar o perfil da criança. No local, poderá selecionar uma foto de perfil e deverá inserir os dados de nome e idade. É opcional inserir o mês de nascimento, mas a plataforma afirma que isso oferece uma experiência adequada à idade.
Na próxima tela, os responsáveis devem escolher e filtrar o tipo que será mostrado para a criança. No computador, estão disponíveis três faixas etárias: pré-escolar (até 4 anos); crianças menores (de 5 a 8 anos); crianças maiores (de 9 a 12 anos).
Nesse último momento, o responsável deve decidir se deseja manter ativada ou desativada a pesquisa de títulos no perfil criado. Ao ativar a pesquisa, as crianças 

Veja Também

Crianças vegetarianas: tudo o que você precisa saber sobre o assunto

Por que é importante testar crianças e adolescentes neste momento da pandemia

Dez dicas para ajudar as famílias nas aulas on-line das crianças

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Direito Tecnologia youtube Dia das crianças
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alergia ocular: 5 dicas para evitar crises e proteger os olhos 
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre como os animais caçam na natureza
Imagem de destaque
BR 101 em Anchieta terá interdição total nesta segunda-feira (27)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados