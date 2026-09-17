Vitória terá distribuição gratuita de roupas e calçados neste sábado (19)

O Centro de Vitória recebe, na manhã deste sábado (19), mais uma edição do Cabide Solidário, ação que distribui gratuitamente roupas, calçados e acessórios em bom estado de conservação.





Segundo a Secretaria de Cidadania da Capital, todos os itens disponibilidades foram doados e organizados por tipo e tamanho. Haverá calças, saias, bermudas, blusas, vestidos, calçados, bolsas e acessórios além de roupas íntimas e absorventes higiênicos.





O Cabide Solidário será realidado das 9h às 13h, no estacionamento entre a Praça Getúlio Vargas e a Igreja Batista, no Centro de Vitória.





A subsecretária da Mulher, Fernanda Vieira, reforçou a importância da ação. "Poder escolher uma peça de acordo com seu gosto e sua necessidade faz toda a diferença e transforma uma ação de solidariedade em uma experiência de cuidado e valorização", disse.