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Bazar

Vitória terá distribuição gratuita de roupas e calçados neste sábado (19)

Cabide Solidário será realizado das 9h às 13h, no Centro, com peças organizadas por tipo e tamanho; também haverá distribuição de acessórios e absorventes

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 14:56

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

17 set 2026 às 14:56
Cabide Solidário acontece neste sábado (19) no Centro de Vitória
Cabide Solidário acontece neste sábado (19), no Centro de Vitória Divulgação/PMV

O Centro de Vitória recebe, na manhã deste sábado (19), mais uma edição do Cabide Solidário, ação que distribui gratuitamente roupas, calçados e acessórios em bom estado de conservação.


Segundo a Secretaria de Cidadania da Capital, todos os itens disponibilidades foram doados e organizados por tipo e tamanho. Haverá calças, saias, bermudas, blusas, vestidos, calçados, bolsas e acessórios além de roupas íntimas e absorventes higiênicos.


O Cabide Solidário será realidado das 9h às 13h, no estacionamento entre a Praça Getúlio Vargas e a Igreja Batista, no Centro de Vitória.


A subsecretária da Mulher, Fernanda Vieira, reforçou a importância da ação. "Poder escolher uma peça de acordo com seu gosto e sua necessidade faz toda a diferença e transforma uma ação de solidariedade em uma experiência de cuidado e valorização", disse.

Serviço

Cabide Solidário

  • Sábado (19), das 9h às 13h;
  • Local: Centro de Vitória - no estacionamento localizado entre a Praça Getúlio Vargas e a Igreja Batista;
  • Atendimento gratuito.

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