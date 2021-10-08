Vitória oferece nesta sexta (8) mais de 6 mil vagas para 1ª, 2ª e 3ª doses

Processo de imunização contra o vírus da Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Prefeitura de Vitória disponibiliza, a partir das 15h desta sexta-feira (8), 6.300 vagas para 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina contra o coronavírus . O foco são adolescentes de 12 a 17 anos e idosos de 60 anos ou mais.

O agendamento pode ser realizado através do site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória Online. Confira a divisão das doses.

ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS

Serão oferecidas 400 vagas para os adolescentes de 12 a 17 anos que necessitam tomar a primeira dose da vacina contra Covid-19.

A aplicação da vacina acontece na quinta (14) e sexta-feira (15), na Igreja Batista, em Jardim da Penha. É importante que os adolescentes apresentem, no momento da vacinação, documento com foto ou certidão de nascimento.

PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS

Ao todo, serão ofertadas 240 vagas para as pessoas com 18 anos ou mais que precisam receber a primeira dose da vacina. A aplicação do imunizante acontece na segunda (11), quarta (13) e sexta-feira (15), na Unidade de Saúde de Andorinhas.

SEGUNDA DOSE DA PFIZER

Serão destinadas 3.100 vagas para aplicação da segunda dose da Pfizer. O imunizante é voltado para aqueles que receberam a primeira dose até o dia 19 de agosto.

A vacinação ocorre na segunda (11) e quinta-feira (14), na Unidade de Saúde de Vitória (Centro); na quarta-feira (13), no Centro de Celebração de Jardim Camburi; na quarta (13), quinta (14) e sexta-feira (15), na Unidade de Saúde Ilha de Santa Maria; e na quinta (14) e sexta-feira (15), na Igreja Batista, em Jardim da Penha.

SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC

Ao todo, serão oferecidas 1.200 doses da vacina, disponibilizadas para completar o esquema vacinal contra o coronavírus. Os imunizantes são voltados para as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac há 28 dias ou mais.

A administração das doses acontece na quarta (13) e sexta-feira (15), na Unidade de Saúde de Vitória (Centro), e quinta-feira (14), no Centro de Celebração de Jardim Camburi.

PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS

Serão oferecidas 1.200 vagas para aplicação da terceira dose em pessoas com 60 ou mais. Os imunizantes são destinadas àqueles que receberam a última dose até o dia 23 de maio, independente da vacina aplicada.

A aplicação da vacina ocorre na quarta (13) e sexta-feira (15), nas Unidades de Saúde de Santo Antônio e Praia do Suá, e na segunda (11) e sexta-feira (15), na Unidade de Saúde de Jardim Camburi.

IMUNOSSUPRIMIDOS

Ao todo, serão oferecidas 160 vagas para os imunossuprimidos que receberam a última dose há 28 dias ou mais, independente do imunizante aplicado.

A vacinação acontece na segunda (11), quarta (13), quinta (14) e sexta-feira (15), na Unidade de Saúde do Forte São João.

Vale reforçar que é necessário, no momento da aplicação, apresentar uma comprovação da comorbidade. Dessa forma, é solicitado laudo médico indicando a comorbidade ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento, indicando a comorbidade, além do documento de identificação com foto.