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Covid-19

Vitória oferece agendamento para dose de reforço nesta sexta (10)

Também serão ofertadas vagas para aqueles que necessitam tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Confira a programação
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

10 dez 2021 às 13:13

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 13:13

Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson
Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson Crédito: Kevin David/A7 Press/Folhapress
Prefeitura de Vitória está com vagas disponíveis para agendamento da vacinação contra o coronavírus. A abertura do agendamento, que se deu às 10h desta sexta-feira (10), oferece vacinas para aplicação da segunda dose da Pfizer e dose de reforço para as pessoas acima dos 18 anos.
Ao todo, são oferecidas 4.870 doses das vacinas da Janssen, Pfizer e AstraZeneca para aqueles entre 18 e 59 anos que tomaram dose única ou segunda dose até o dia 23 de julho; pessoas acima dos 60 anos que receberam a dose única ou segunda dose até o dia 23 de setembro; e aqueles que tomaram a primeira dose da Pfizer até o dia 23 de outubro.
Para fazer o agendamento da vacinação, basta acessar o site da prefeitura ou realizar através do aplicativo Vitória Online.
Vale lembrar que a Prefeitura de Vila Velha abre, a partir das 15h desta sexta, agendamento para dose de reforço da vacina da Janssen.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (11) / SEGUNDA (13) A SEXTA-FEIRA (17)
  • 8h às 15h - Maanaim Vitória; Igreja Batista, em Jardim da Penha; e Casa Cidadão: dose de reforço para pessoas entre 18 e 59 anos e segunda dose da Pfizer.
SEGUNDA (13) A SEXTA-FEIRA (17)
  • 8h às 15h - Unidades de Saúde Andorinhas e Santo Antônio: segunda dose de Pfizer.
TERÇA (14) E QUINTA-FEIRA (16)
  • 16h às 20h - Unidade de Saúde da Praia do Suá: dose de reforço para pessoas entre 18 e 59 anos e segunda dose de Pfizer.
QUARTA (15) E QUINTA-FEIRA (16)
  • 16h às 20h - Unidade de Saúde Bairro República: dose de reforço para pessoas entre 18 e 59 anos e segunda dose de Pfizer.
TERÇA (14), QUINTA (16) E SEXTA-FEIRA (17)
  • 16h às 20h - Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria: dose de reforço para pessoas com 60 anos ou mais.

VACINA DA JANSSEN

Segundo resolução CIB nº 264/2021 , da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), as gestantes e puérperas que tomaram a dose única da Janssen deverão receber a dose de reforço da vacina Pfizer.
Além disso, na indisponibilidade da vacina da Janssen, será oferecida a vacina da Pfizer ou AstraZeneca, como forma de reforço heterólogo às pessoas que tomaram a dose única da Janssen.
Para aqueles que receberam a dose única da Janssen e já tenham tomado o reforço com outro imunizante, o esquema vacinal está finalizado.

VITÓRIA SEGUE COM VACINAÇÃO SEM AGENDAMENTO

O município de Vitória mantém os pontos de vacinação contra a Covid-19, sem necessidade de agendamento, com o propósito de atingir o maior número de vacinados e evitar a proliferação do vírus.

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES:

  • Primeira dose: adolescentes com idade entre 12 e 17 anos;
  • Primeira dose: pessoas acima dos 18 anos;
  • Segunda dose da Pfizer e AstraZeneca: pessoas que receberam a primeira dose até o dia 23 de outubro;
  • Segunda dose da Coronavac: aqueles que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais;
  • Dose de reforço: pessoas com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose até o dia 23 de setembro;
  • Dose de reforço: aqueles entre 18 e 59 anos que tomaram a segunda dose até o dia 23 de julho;
  • Dose de reforço: imunossuprimidos que receberam a segunda dose há 28 dias ou mais.

PROGRAMAÇÃO

  • Sexta-feira (10), das 16h às 20h: Praça do Epa, em Jardim da Penha;
  • Sábado (11), das 16h às 20h: Praça Dom João Batista, em São Pedro;
  • Domingo (12), das 16h às 20h: Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi;
  • Segunda (13) a sexta-feira (17), das 16h às 20h: Maanaim Vitória e Igreja Batista, em Jardim da Penha;
  • Terça (14), quinta (16) e sexta-feira (17), das 08h às 15h: Igreja Presbiteriana, em Jardim Camburi.

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