Vitória oferece agendamento para dose de reforço nesta sexta (10)

Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson Crédito: Kevin David/A7 Press/Folhapress

Prefeitura de Vitória está com vagas disponíveis para agendamento da vacinação contra o coronavírus . A abertura do agendamento, que se deu às 10h desta sexta-feira (10), oferece vacinas para aplicação da segunda dose da Pfizer e dose de reforço para as pessoas acima dos 18 anos.

Ao todo, são oferecidas 4.870 doses das vacinas da Janssen, Pfizer e AstraZeneca para aqueles entre 18 e 59 anos que tomaram dose única ou segunda dose até o dia 23 de julho; pessoas acima dos 60 anos que receberam a dose única ou segunda dose até o dia 23 de setembro; e aqueles que tomaram a primeira dose da Pfizer até o dia 23 de outubro.

Para fazer o agendamento da vacinação, basta acessar o site da prefeitura ou realizar através do aplicativo Vitória Online.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (11) / SEGUNDA (13) A SEXTA-FEIRA (17)

8h às 15h - Maanaim Vitória; Igreja Batista, em Jardim da Penha; e Casa Cidadão: dose de reforço para pessoas entre 18 e 59 anos e segunda dose da Pfizer.

SEGUNDA (13) A SEXTA-FEIRA (17)

8h às 15h - Unidades de Saúde Andorinhas e Santo Antônio: segunda dose de Pfizer.



TERÇA (14) E QUINTA-FEIRA (16)

16h às 20h - Unidade de Saúde da Praia do Suá: dose de reforço para pessoas entre 18 e 59 anos e segunda dose de Pfizer.



QUARTA (15) E QUINTA-FEIRA (16)

16h às 20h - Unidade de Saúde Bairro República: dose de reforço para pessoas entre 18 e 59 anos e segunda dose de Pfizer.



TERÇA (14), QUINTA (16) E SEXTA-FEIRA (17)

16h às 20h - Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria: dose de reforço para pessoas com 60 anos ou mais.



VACINA DA JANSSEN

Segundo resolução CIB nº 264/2021 , da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), as gestantes e puérperas que tomaram a dose única da Janssen deverão receber a dose de reforço da vacina Pfizer.

Além disso, na indisponibilidade da vacina da Janssen, será oferecida a vacina da Pfizer ou AstraZeneca, como forma de reforço heterólogo às pessoas que tomaram a dose única da Janssen.

Para aqueles que receberam a dose única da Janssen e já tenham tomado o reforço com outro imunizante, o esquema vacinal está finalizado.

VITÓRIA SEGUE COM VACINAÇÃO SEM AGENDAMENTO

O município de Vitória mantém os pontos de vacinação contra a Covid-19, sem necessidade de agendamento, com o propósito de atingir o maior número de vacinados e evitar a proliferação do vírus.

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES:

Primeira dose: adolescentes com idade entre 12 e 17 anos;



adolescentes com idade entre 12 e 17 anos; Primeira dose: pessoas acima dos 18 anos;

pessoas acima dos 18 anos; Segunda dose da Pfizer e AstraZeneca: pessoas que receberam a primeira dose até o dia 23 de outubro;

pessoas que receberam a primeira dose até o dia 23 de outubro; Segunda dose da Coronavac: aqueles que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais;

aqueles que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais; Dose de reforço: pessoas com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose até o dia 23 de setembro;

pessoas com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose até o dia 23 de setembro; Dose de reforço: aqueles entre 18 e 59 anos que tomaram a segunda dose até o dia 23 de julho;

aqueles entre 18 e 59 anos que tomaram a segunda dose até o dia 23 de julho; Dose de reforço: imunossuprimidos que receberam a segunda dose há 28 dias ou mais.

PROGRAMAÇÃO