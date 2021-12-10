Vila Velha abre agendamento para dose de reforço da Janssen

Frasco da vacina da Janssen Crédito: Stanislav Sukhin/ Shutterstock

Prefeitura de Vila Velha oferece, a partir das 15h desta sexta-feira (10), novas vagas para vacinação contra o vírus da Covid-19 . As vagas são destinadas à aplicação da dose de reforço em pessoas acima dos 18 anos que receberam a dose única do imunizante da Janssen, a ser realizada de maneira homóloga, ou seja, com a mesma vacina da Janssen - com exceção das gestantes e puérperas.

Além disso, serão disponibilizadas vagas para primeira e segunda doses do imunizante da Pfizer.

DOSE DE REFORÇO DA JANSSEN

A dose de reforço da Janssen está disponível, neste período, para pessoas entre 18 e 59 anos que receberam a primeira dose da vacina há cinco meses e para aqueles acima dos 60 anos que tomaram a primeira dose do imunizante há três meses.

De acordo com as orientações da Resolução Estadual, caso não haja vacinas da Janssen para serem ofertadas, será disponibilizada a vacina da Pfizer ou AstraZeneca, que se adequada ao esquema heterólogo - para as pessoas que receberam a dose única da Janssen. Os imunizantes serão administrados a partir da próxima segunda-feira (13).

DEMANDA LIVRE

O município de Vila Velha segue com postos de vacinação para demanda espontânea, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio. As vacinas serão oferecidas durante a próxima semana, no Ginásio Tartarugão, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. E já começou nesta quinta-feira (9), na Vila Natalina (Parque da Prainha), das 18h às 21h. O local também adotará o esquema de vacinação ao longo da semana, portanto, de segunda a sexta-feira, no mesmo horário.

VACINAS CONTRA O VÍRUS DA INFLUENZA