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Nesta sexta (10)

Vila Velha abre agendamento para dose de reforço da Janssen

Além das vagas para vacina da Janssen, serão ofertados imunizantes para primeira e segunda doses da Pfizer, a partir das 15h
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

10 dez 2021 às 07:37

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 07:37

Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose
Frasco da vacina da Janssen Crédito: Stanislav Sukhin/ Shutterstock
Prefeitura de Vila Velha oferece, a partir das 15h desta sexta-feira (10), novas vagas para vacinação contra o vírus da Covid-19. As vagas são destinadas à aplicação da dose de reforço em pessoas acima dos 18 anos que receberam a dose única do imunizante da Janssen, a ser realizada de maneira homóloga, ou seja, com a mesma vacina da Janssen - com exceção das gestantes e puérperas.
Além disso, serão disponibilizadas vagas para primeira e segunda doses do imunizante da Pfizer.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura

DOSE DE REFORÇO DA JANSSEN

A dose de reforço da Janssen está disponível, neste período, para pessoas entre 18 e 59 anos que receberam a primeira dose da vacina há cinco meses e para aqueles acima dos 60 anos que tomaram a primeira dose do imunizante há três meses.
De acordo com as orientações da Resolução Estadual, caso não haja vacinas da Janssen para serem ofertadas, será disponibilizada a vacina da Pfizer ou AstraZeneca, que se adequada ao esquema heterólogo - para as pessoas que receberam a dose única da Janssen. Os imunizantes serão administrados a partir da próxima segunda-feira (13).

DEMANDA LIVRE

O município de Vila Velha segue com postos de vacinação para demanda espontânea, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio. As vacinas serão oferecidas durante a próxima semana, no Ginásio Tartarugão, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. E já começou nesta quinta-feira (9), na Vila Natalina (Parque da Prainha), das 18h às 21h. O local também adotará o esquema de vacinação ao longo da semana, portanto, de segunda a sexta-feira, no mesmo horário.

VACINAS CONTRA O VÍRUS DA INFLUENZA

Os imunizantes contra a Influenza seguem sendo ofertados durante a semana, sem necessidade de agendamento, em todas as Unidades de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h.

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