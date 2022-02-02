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Segurança pública

Vitória lança sistema de reconhecimento facial para combate ao crime

"Super computador" promete analisar centenas de imagens geradas pelas câmeras de videomonitoramento da cidade de forma simultânea

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2022 às 16:34
O município de Vitória vai contar com um sistema de reconhecimento facial com o objetivo de reforçar a segurança pública na Capital. O programa promete analisar centenas de imagens geradas pelas câmeras de videomonitoramento da cidade de forma simultânea. O lançamento será feito na tarde desta quinta-feira (3).
De acordo com a prefeitura, a utilização do "super computador" permitirá processar mais de mil gravações por meio de inteligência artificial. A medida foi uma das promessas feitas por Lorenzo Pazolini (Republicanos), quando ainda era candidato ao Executivo municipal.
De antemão, o município apenas informou que o projeto terá mais de uma "fase de desenvolvimento". O custo do equipamento e o cronograma para a implementação não foram esclarecidos. Detalhes serão divulgados durante o evento de lançamento, que será realizado na Prefeitura de Vitória.

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