Vitória lança sistema de reconhecimento facial para combate ao crime

O município de Vitória vai contar com um sistema de reconhecimento facial com o objetivo de reforçar a segurança pública na Capital. O programa promete analisar centenas de imagens geradas pelas câmeras de videomonitoramento da cidade de forma simultânea. O lançamento será feito na tarde desta quinta-feira (3).
De acordo com a prefeitura, a utilização do "super computador" permitirá processar mais de mil gravações por meio de inteligência artificial. A medida foi uma das promessas feitas por Lorenzo Pazolini (Republicanos), quando ainda era candidato ao Executivo municipal.
De antemão, o município apenas informou que o projeto terá mais de uma "fase de desenvolvimento". O custo do equipamento e o cronograma para a implementação não foram esclarecidos. Detalhes serão divulgados durante o evento de lançamento, que será realizado na Prefeitura de Vitória.