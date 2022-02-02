Fotojornalismo: dia de Iemanjá é lembrado com flores e homenagens em Vitória

Devotos fazem homenagens à Iemanjá em Vitória
Neste 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, a estátua da "Rainha do Mar" recebeu visitas no píer em sua homenagem localizado na Praia de Camburi, em Vitória. As imagens do repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostram os devotos e as saudações feitas à divindade.
Uma das entidades brasileiras mais populares, Iemanjá representa as águas e é uma das figuras de maior representatividade nas culturas de matriz africana.
A estátua em sua homenagem, em Vitória, passou por alterações ao longo dos anos. Uma das mudanças foi o tom de pele. Popularizada como branca, devido ao sincretismo religioso (a união e reinterpretação de elementos de religiões diferentes para maior aceitação), tem sido cada vez mais comum ver a figura de Iemanjá representada como negra, como ocorreu na Capital.