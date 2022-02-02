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Dia da "Rainha do Mar"

Fotojornalismo: dia de Iemanjá é lembrado com flores e homenagens em Vitória

Imagens registradas pelo repórter fotográfico Ricardo Medeiros, na manhã desta quarta-feira (2) mostram a movimentação no Píer de Iemanjá

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 12:25

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 fev 2022 às 12:25

Devotos fazem homenagens à Iemanjá em Vitória

Neste 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, a estátua da "Rainha do Mar" recebeu visitas no píer em sua homenagem localizado na Praia de Camburi, em Vitória. As imagens do repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostram os devotos e as saudações feitas à divindade.
Uma das entidades brasileiras mais populares, Iemanjá representa as águas e é uma das figuras de maior representatividade nas culturas de matriz africana.
Pessoas levando flores para Iemanjá, em Vitória
Homenagens à Iemanjá em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A estátua em sua homenagem, em Vitória, passou por alterações ao longo dos anos. Uma das mudanças foi o tom de pele.  Popularizada como branca, devido ao sincretismo religioso (a união e reinterpretação de elementos de religiões diferentes para maior aceitação), tem sido cada vez mais comum ver a figura de Iemanjá representada como negra, como ocorreu na Capital.

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