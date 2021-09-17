Vitória e Cariacica abrem nesta sexta (17) mais de 9,5 mil vagas para vacinação

Aplicação do imunizante contra Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Os municípios de Vitória e Cariacica oferecem nesta sexta-feira (17) novas doses para aplicação da vacina contra Covid-19. As vagas são para segunda dose, imunização de adolescentes e dose de reforço.

VITÓRIA

dose de reforço para pessoas com 60 anos ou mais. A vacinação é destinada àqueles que receberam a segunda dose até o dia 21 de abril - independente do imunizante. Prefeitura de Vitória , junto a Secretaria de Saúde do município (Semus), disponibiliza nesta sexta-feira (17) novas vagas da vacina contra a Covid-19 para população. A partir das 12h, será possível agendar apara pessoas com. A vacinação é destinada àqueles que receberam a- independente do imunizante.

Ao todo, estarão disponíveis 5.300 vagas. A aplicação da vacina acontece neste sábado (18) no Maanaim Vitória e na Unidade de Saúde Santo Antônio, e na segunda-feira (20), no Manaim Vitória e Igreja Batista, em Jardim da Penha.

Já às 14h, estará aberto o agendamento para aplicação da segunda dose da vacina Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante até o dia 14 de julho.

Serão oferecidas 700 vagas, sendo que a vacinação acontece na próxima segunda-feira (20) no Ginásio da UniSales.

Além disso, às 15h, o município abre agendamento para vacinar adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades. Para este público serão destinadas 1.500 vagas.

A aplicação do imunizante ocorre neste sábado (18) no Ginásio da UniSales. É importante ressaltar que o jovem necessita apresentar um documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento) no momento da vacinação.

O agendamento, de todas as vacinas, pode ser realizado no site da prefeitura ou no aplicativo Vitória Online.

CARIACICA

segunda dose da vacina AstraZeneca. As doses são designadas às pessoas que receberam a primeira dose até o dia 13 de julho. Prefeitura de Cariacica abre, a partir das 14h desta sexta-feira (17), vagas para agendamento da. As doses são designadas às pessoas que receberam a

2.000 doses. A aplicação da vacina ocorre na próxima segunda-feira (20), e o agendamento pode ser feito no site Ao todo, serão disponibilizadas. A aplicação da vacina ocorre na próxima segunda-feira (20), e o agendamento pode ser feito no site vacinaeconfia.es.gov.br

Vale recordar que a Semus está com agendamento aberto e com vagas disponíveis para a dose de reforço em idosos de 60 anos ou mais que receberam a segunda dose de qualquer imunizante há cinco meses ou mais; e primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades, deficiências permanentes, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes.

Além disso, estão disponíveis vagas para a segunda dose das vacinas Pfizer e CoronaVac, e dose de reforço de pacientes imunossuprimidos que tenham tomado a segunda dose há 28 dias ou mais.